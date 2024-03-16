Названы продукты, способные спасти от рака Врач Афинская: богатые клетчаткой продукты способны спасти от рака

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Продукты, богатые клетчаткой, снижают риск развития рака груди и кишечника, написала в Telegram-канале диетолог Лиза Афинская. Она посоветовала есть больше вареного зеленого горошка (8,8 грамма клетчатки в одном стакане), вареной лимской фасоли (9,2 грамма в стакане) и малины (8 грамм в одном стакане).

В список таких продуктов также попали черная и красная фасоль, нут, чечевица, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельская капуста, миндаль, апельсины, овсяные отруби и другие продукты.

По словам Афинской, около 90% населения не получает достаточное количество клетчатки в своем рационе. При этом множество исследований подтверждает положительное влияние клетчатки на сердце, профилактику онкологии, диабета и других заболеваний.

Также богатый клетчаткой рацион снижает риск развития метаболических синдромов, сердечных заболеваний, в том числе уменьшает уровень холестерина в крови, подчеркнула специалист.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов. По ее словам, когда люди решают сесть на диету, они часто исключают картофель из своего рациона, полагая, что он способствует ожирению, диабету и проблемам с пищеварением, однако ученые настоятельно рекомендуют не быть настолько категоричными.