Сушеные овощи — удобная и долговременная альтернатива свежим овощам, а также источник витаминов и минералов, которые особенно важны в холодное время года. Но, чтобы сохранить максимальное количество пользы, важно сушить их правильно. Рассказываем, как и какие плоды сушить, а также как хранить сушеные овощи.
Сушим овощи в домашних условиях: способы и этапы
Подготовка продуктов сводится к трем этапам:
- Мойка. Продукты нужно тщательно промыть, обсушить.
- Чистка. На этом этапе нужно удалить все лишнее.
- Нарезка. Кусочки должны быть одинаковой толщины, иначе просушивать плоды будет гораздо сложнее. Оптимально, если толщина нарезки будет 5–6 мм. Такие продукты быстрее достигнут нужного состояния, не пересохнут и сохранят больше питательных веществ.
Для некоторых овощей потребуется дополнительная тепловая обработка. Например, свеклу, морковь, горошек, брокколи, фасоль и картофель нужно бланшировать в кипящей воде. Так овощ сохранит цвет и не потемнеет. Чтобы сохранить максимум витаминов, можно обработать эти продукты на пару.
Переходим непосредственно к сушке овощей на зиму.
Овощи, сушенные в сушилке
Сушилка — полезный и необходимый аппарат на кухне для здорового питания. Позволяет сушить совершенно разные овощи: помидоры, огурцы, морковь, брокколи, перец, грибы, лук, чеснок, тыкву, баклажаны и другие. Можно экспериментировать и создавать разнообразные смеси сушеных овощей для получения интересных вкусовых сочетаний.
Принцип работы такого аппарата основан на медленном и равномерном удалении влаги из продукта под воздействием тепла. Температура в устройстве поддерживается на определенном уровне, обеспечивая максимально эффективное высушивание. Овощи, сушенные в сушилке, сохраняют все витамины, минералы, антиоксиданты. Такой способ сушки позволяет контролировать процесс и получить высококачественный продукт без консервантов и искусственных добавок.
Важно! Оптимальная температура и время сушки для различных овощей будут отличаться. Например, морковь, грибы и баклажаны сушат при температуре 52–57 °C в течение 4–10 часов. Помидоры и огурцы сушатся при температуре 46–52 °C, в течение 6–12 часов.
Сушим овощи в духовке
Лучше всего для сушки в духовке подходят корнеплоды, а также болгарский перец, баклажаны, тыква. Чтобы высушить овощи таким способом, необходимо поместить их на оцинкованную решетку и сушить на умеренном огне при открытой дверце.
- Нарезанные корнеплоды (морковь, свекла, репа, сельдерей) сначала бланшируют в кипятке 5–10 минут. После обсушивания их помещают в духовку и сушат при температуре 70 °C в течение 5–6 часов.
- Болгарский перец сушат при температуре 50 °C в течение 12–14 часов.
- Баклажаны сушат при температуре не более 80 °C в течение 3–4 часов. Заготовленные баклажаны добавляют в соусы, рагу. Кроме того, они придают блюдам приятный грибной привкус.
- Сушеную тыкву заготавливают в виде тонких пластин или небольших кубиков. Сначала нарезанный плод бланшируют в кипятке в течение двух минут. Сушат при температуре 55–60 °C, а спустя три часа поднимают до 75–80 °C. Если проварить свежую тыкву в сахарном сиропе, то из засушенных ломтиков получатся ароматные цукаты. Сушить их нужно будет 2–3 часа при температуре 90 °C.
С помощью духовки можно заготовить и приправу из сушеных овощей. Для этого подойдут болгарский и острый перец, корень хрена, чеснок, лук, зелень.
- Зелень для сушки мелко нарезают и сушат на противне равномерным слоем при температуре 50–65 °C в течение 2–3 часов.
- Для сушки чеснока подходят упругие плоды в тонкой нарезке. Для сушки потребуется 4–6 часов при 80 °C.
- Сушеный репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами и сушить при температуре 80 °C в течение 3–4 часов, время от времени переворачивая.
Сушим овощи на зиму естественным способом
Сушить дары природы можно в теплую и ясную погоду на солнце, вдали от источников пыли и грязи. Для этого нужно равномерно тонким слоем разложить нарезанные овощи на подносы или листы картона, покрыв их марлевой тканью для защиты от насекомых. На ночь продукт заносят в помещение.
В процессе сушки нужно следить, чтобы каждый кусочек становился высушенным. Для этого ежедневно овощи нужно перемешивать и убирать испорченные кусочки. Крупные ломтики можно нанизывать на нити и сушить в подвешенном состоянии. Общее время сушки овощей естественным образом длится до двух недель.
Как хранить сушеные овощи
Заготовить сушеные овощи в домашних условиях — это половина дела. Не менее важно эти дары природы правильно хранить, ведь они тоже могут портиться. Это происходит из-за бактерий, плесени или других микробов. Сушеные овощи могут быть заражены насекомыми, терять питательные вещества или впитывать неприятные запахи. Рассказываем, как этого избежать.
Сушеные овощи и фрукты, зелень, грибы обычно долго хранятся, дожидаясь момента использования. Чтобы они не портились месяцами, нужно прежде всего не допускать проникновения влаги, а температура в помещении не должна превышать 15 °С. Это основное правило.
В качестве места для хранения прекрасно подойдет хорошо проветриваемый погреб, кладовая комната или шкаф, имеющий вентиляцию. Не стоит хранить сушеные продукты в шкафах на кухне, так как в этом помещении часто бывает жарко и влажно. Не стоит хранить сушеные овощи при дневном свете, а также вместе с луком и чесноком, запах которых непременно проникнет в запасы.
Фасовочные порции сушеных овощей должны быть небольшими. Фасовать можно в бумагу, тканевые мешочки или стеклянные, пластмассовые, жестяные банки. Главное, чтобы в них не проникала влага. Время от времени проверяйте содержимое на наличие плесени и испорченных кусочков.
Сушеные овощи — это полезная закуска, которая дает много энергии и позволяет утолить голод. На основе сушеных овощей можно готовить супы, бульоны, соусы и многое другое, обеспечивая организм ценными питательными веществами в любое время года. А процесс сушки продуктов, как мы выяснили, не такой уж трудозатратный. Запасайтесь витаминами на зиму, будьте бодры и здоровы!
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