Сушеные овощи: просто, полезно и минимум усилий Рассказываем, как заготовить сушеные овощи на зиму быстро и легко. Какие продукты подходят для сушки, как сушить, где хранить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Смесь сушеных овощей

Сушеные овощи — удобная и долговременная альтернатива свежим овощам, а также источник витаминов и минералов, которые особенно важны в холодное время года. Но, чтобы сохранить максимальное количество пользы, важно сушить их правильно. Рассказываем, как и какие плоды сушить, а также как хранить сушеные овощи.

Сушим овощи в домашних условиях: способы и этапы

Подготовка продуктов сводится к трем этапам:

Мойка. Продукты нужно тщательно промыть, обсушить.

Чистка. На этом этапе нужно удалить все лишнее.

Нарезка. Кусочки должны быть одинаковой толщины, иначе просушивать плоды будет гораздо сложнее. Оптимально, если толщина нарезки будет 5–6 мм. Такие продукты быстрее достигнут нужного состояния, не пересохнут и сохранят больше питательных веществ.

Для некоторых овощей потребуется дополнительная тепловая обработка. Например, свеклу, морковь, горошек, брокколи, фасоль и картофель нужно бланшировать в кипящей воде. Так овощ сохранит цвет и не потемнеет. Чтобы сохранить максимум витаминов, можно обработать эти продукты на пару.

Переходим непосредственно к сушке овощей на зиму.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сушеные овощи в домашних условиях

Овощи, сушенные в сушилке

Сушилка — полезный и необходимый аппарат на кухне для здорового питания. Позволяет сушить совершенно разные овощи: помидоры, огурцы, морковь, брокколи, перец, грибы, лук, чеснок, тыкву, баклажаны и другие. Можно экспериментировать и создавать разнообразные смеси сушеных овощей для получения интересных вкусовых сочетаний.

Принцип работы такого аппарата основан на медленном и равномерном удалении влаги из продукта под воздействием тепла. Температура в устройстве поддерживается на определенном уровне, обеспечивая максимально эффективное высушивание. Овощи, сушенные в сушилке, сохраняют все витамины, минералы, антиоксиданты. Такой способ сушки позволяет контролировать процесс и получить высококачественный продукт без консервантов и искусственных добавок.

Важно! Оптимальная температура и время сушки для различных овощей будут отличаться. Например, морковь, грибы и баклажаны сушат при температуре 52–57 °C в течение 4–10 часов. Помидоры и огурцы сушатся при температуре 46–52 °C, в течение 6–12 часов.

Сушим овощи в духовке

Лучше всего для сушки в духовке подходят корнеплоды, а также болгарский перец, баклажаны, тыква. Чтобы высушить овощи таким способом, необходимо поместить их на оцинкованную решетку и сушить на умеренном огне при открытой дверце.

Нарезанные корнеплоды (морковь, свекла, репа, сельдерей) сначала бланшируют в кипятке 5–10 минут. После обсушивания их помещают в духовку и сушат при температуре 70 °C в течение 5–6 часов.

Болгарский перец сушат при температуре 50 °C в течение 12–14 часов.

Баклажаны сушат при температуре не более 80 °C в течение 3–4 часов. Заготовленные баклажаны добавляют в соусы, рагу. Кроме того, они придают блюдам приятный грибной привкус.

Сушеную тыкву заготавливают в виде тонких пластин или небольших кубиков. Сначала нарезанный плод бланшируют в кипятке в течение двух минут. Сушат при температуре 55–60 °C, а спустя три часа поднимают до 75–80 °C. Если проварить свежую тыкву в сахарном сиропе, то из засушенных ломтиков получатся ароматные цукаты. Сушить их нужно будет 2–3 часа при температуре 90 °C.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сушеные овощи на зиму

С помощью духовки можно заготовить и приправу из сушеных овощей. Для этого подойдут болгарский и острый перец, корень хрена, чеснок, лук, зелень.

Зелень для сушки мелко нарезают и сушат на противне равномерным слоем при температуре 50–65 °C в течение 2–3 часов.

Для сушки чеснока подходят упругие плоды в тонкой нарезке. Для сушки потребуется 4–6 часов при 80 °C.

Сушеный репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами и сушить при температуре 80 °C в течение 3–4 часов, время от времени переворачивая.

Сушим овощи на зиму естественным способом

Сушить дары природы можно в теплую и ясную погоду на солнце, вдали от источников пыли и грязи. Для этого нужно равномерно тонким слоем разложить нарезанные овощи на подносы или листы картона, покрыв их марлевой тканью для защиты от насекомых. На ночь продукт заносят в помещение.

В процессе сушки нужно следить, чтобы каждый кусочек становился высушенным. Для этого ежедневно овощи нужно перемешивать и убирать испорченные кусочки. Крупные ломтики можно нанизывать на нити и сушить в подвешенном состоянии. Общее время сушки овощей естественным образом длится до двух недель.

Как хранить сушеные овощи

Заготовить сушеные овощи в домашних условиях — это половина дела. Не менее важно эти дары природы правильно хранить, ведь они тоже могут портиться. Это происходит из-за бактерий, плесени или других микробов. Сушеные овощи могут быть заражены насекомыми, терять питательные вещества или впитывать неприятные запахи. Рассказываем, как этого избежать.

Сушеные овощи и фрукты, зелень, грибы обычно долго хранятся, дожидаясь момента использования. Чтобы они не портились месяцами, нужно прежде всего не допускать проникновения влаги, а температура в помещении не должна превышать 15 °С. Это основное правило.

В качестве места для хранения прекрасно подойдет хорошо проветриваемый погреб, кладовая комната или шкаф, имеющий вентиляцию. Не стоит хранить сушеные продукты в шкафах на кухне, так как в этом помещении часто бывает жарко и влажно. Не стоит хранить сушеные овощи при дневном свете, а также вместе с луком и чесноком, запах которых непременно проникнет в запасы.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как хранить сушеные овощи

Фасовочные порции сушеных овощей должны быть небольшими. Фасовать можно в бумагу, тканевые мешочки или стеклянные, пластмассовые, жестяные банки. Главное, чтобы в них не проникала влага. Время от времени проверяйте содержимое на наличие плесени и испорченных кусочков.

Сушеные овощи — это полезная закуска, которая дает много энергии и позволяет утолить голод. На основе сушеных овощей можно готовить супы, бульоны, соусы и многое другое, обеспечивая организм ценными питательными веществами в любое время года. А процесс сушки продуктов, как мы выяснили, не такой уж трудозатратный. Запасайтесь витаминами на зиму, будьте бодры и здоровы!

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