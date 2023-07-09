Вкусные заготовки на зиму для взрослых: рецепты вина в домашних условиях У вас уродились ягоды и фрукты и вы не знаете, что из них приготовить? Предлагаем вам простые рецепты вина, которое можно сделать в домашних условиях

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вино в домашних условиях

В летнее время случается так, что времени на заготовку запасов на зиму нет, и все плоды могут испортиться. Чтобы избежать такого развития событий, предлагаем вам несколько быстрых и простых рецептов домашнего вина из ягод и не только.

Что нужно знать при приготовлении домашнего вина

Домашнее вино из ягод, цветов или фруктов чаще всего готовится методом брожения. На определенном этапе приготовления вам потребуется гидрозатвор. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы выпустить из емкости с созревающим вином углекислый газ, но не позволить попасть туда воздуху.

Сделать гидрозатвор можно следующим образом:

В крышке или пробке, которой закупорено созревающее вино, проделать небольшое отверстие. В него вставить гибкую тонкую трубку, например, для капельницы (продается в аптеке). Отверстие в крышке, куда вставлена трубка, для герметичности можно обклеить изолентой. Другой конец трубки опускается в небольшую емкость с водой. Важно, чтобы конец трубки, опущенный в бутыль с вином, не доставал до жидкости, а другой конец всегда оставался под водой. Не забывайте периодически доливать воду в емкость, играющую роль гидрозатвора.

Такой метод позволяет свободно выходить углекислому газу, а вода на другом конце не дает воздуху попасть в бутыль с вином.

Также при приготовлении вина в домашних условиях по самым простым рецептам необходимо учитывать, что некоторые ягоды или фрукты перед этим не моют. На кожице плодов есть различные бактерии, благодаря которым и запускается процесс брожения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт домашнего вина из клубники

Как готовить домашнее вино: пошаговый рецепт

Изучим один из рецептов приготовления домашнего вина подробно. В качестве примера возьмем вино из сливы. Для этого нам понадобится:

сливы — 1 килограмм,

вода — 1 литр,

сахар — 200 граммов.

Сливы для этого вина лучше взять домашние или купить на рынке, мыть их нельзя. Плоды перебираем, гнилые необходимо убрать. Перекладываем в таз и оставляем в прохладном месте на три дня. Затем толкушкой или деревянной лопаткой разминаем их так, чтобы стали видны косточки. Перекладываем в кастрюлю или банку, заливаем холодной водой, перемешиваем, накрываем марлей и оставляем в теплом месте на два дня для брожения.

Когда на поверхности появятся пузырьки, смесь процеживаем через сито, добавляем в полученную жидкость сахар и перемешиваем. Затем разливаем по чистым, нестерильным банкам так, чтобы они были заполнены чуть больше, чем наполовину. И делаем гидрозатвор. Вино должно стоять 45 дней в теплом темном месте.

Когда углекислый газ перестанет выходить, вино нужно слить так, чтобы в банках остался осадок. Это можно сделать с помощью трубки, которая играла роль гидрозатвора. Бутылки с молодым вином закрыть пробками и поставить в прохладное место на три месяца.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты домашнего вина

Простой рецепт домашнего вина из клубники

Если в вашем хозяйстве осталась клубника, которую уже никто не ест, из ягод можно сделать отличное вино. Для его приготовления требуются только ягоды и сахар. Для этого рецепта можно взять даже мелкие и мятые ягоды. Гнилые при этом необходимо убрать.

Клубника — 1 килограмм (без плодоножек).

Сахар — 500 граммов.

Перед приготовлением вина клубнику требуется вымыть, чтобы избавиться от земли и песка. Для этого ягоды на несколько минут замачивают в прохладной воде, затем откидывают на дуршлаг и дают немного обсохнуть. Только после этого удаляют плодоножки — если сделать это раньше, ягода наберет в себя воду. Затем кладут ягоды в таз, засыпают сахаром и измельчают толкушкой.

Сладкую массу переливают в чистую банку, закрывают ее марлей и оставляют в темном и теплом месте на неделю. Ежедневно потребуется доставать банку и хорошо перемешивать содержимое, чтобы на поверхности не появилась плесень. Затем процеживают получившуюся смесь через несколько слоев марли и отжимают жмых.

Затем снова наливают забродивший клубничный сок в банку и делают гидрозатвор. Банка должна стоять в темном месте при комнатной температуре от 30 до 45 дней. Сигналом о готовности вина станет отсутствие на поверхности пузырьков газа. После этого с помощью гибкой трубки перегоняют вино в бутылки так, чтобы осадок остался в банке, плотно закрывают и убирают в холодильник на пару месяцев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Простые рецепты вина

Рецепт домашнего вина из вишни для терпеливых

Классический рецепт вина из вишни подразумевает, что ягоды потребуется очистить от косточек. Плоды следует брать без плесени и повреждений. Вишню для приготовления вина не моют. Для рецепта потребуется:

вишня — 1 килограмм (без косточек),

сахар — 500 граммов.

Очищенные ягоды смешивают с половиной сахара, переливают в банку и убирают в теплое темное место на четыре дня. Затем жидкость процеживают через марлю, добавляют оставшийся сахар и убирают в теплое темное место на 25 дней. В этом случае можно заменить гидрозатвор обычной медицинской перчаткой: она надевается на горлышко банки, а один из пальцев протыкается тонкой иглой.

По истечении отведенного времени, вино сливается в бутылки так, чтобы осадок остался в банке, закрывается пробками и ставится в прохладное место на три месяца.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт домашнего вина из вишни

Как приготовить вино из варенья

Сделать домашнее вино можно и из старого варенья. Рецепт следующий:

варенье — 500 граммов,

вода — 0,6 литра,

изюм — 50 граммов.

Изюм в данном случае играет роль ингредиента, который позволит будущему вину забродить.

В стерилизованную банку кладут варенье и немытый изюм, заливают водой, закрывают простерилизованной пластиковой крышкой и убирают в темное место на 10 дней. Затем полученную жидкость процеживают, снова наливают в банку и ставят под гидрозатвор на 1,5 месяца. Молодое вино процеживают через несколько слоев марли и разливают по бутылкам. Хранить его следует в холодильнике.

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