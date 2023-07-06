Делаем запасы на зиму: томатный сок — 5 рецептов приготовления Предлагаем вкусные рецепты домашнего томатного сока. Делимся простейшим рецептом томатного сока за две минуты

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рецепты домашнего томатного сока

Томатный сок считался самым популярным напитком в СССР. Его продавали в трехлитровых банках или в больших конусах на разлив. Сок пили с солью, иногда добавляли перец. Рекламы в Советском Союзе как таковой не было, однако в магазинах висели плакаты, призывающие покупать томатный сок, потому что этот продукт не только вкусный, но и полезный. Впрочем, многие хозяйки предпочитали готовить его самостоятельно, особенно те, у кого был собственный садовый участок. Несмотря на то что прогресс поменял многое в нашей жизни, процесс приготовления томатного сока остался практически неизменным. Предлагаем вам пять самых простых рецептов томатного сока в домашних условиях.

Что требуется для приготовления сока из помидоров

По сути, для приготовления сока из помидоров требуется всего два ингредиента: помидоры и соль. В некоторых рецептах при приготовлении напитка добавляют уксус 9%, а в готовый продукт — черный перец. Из кухонной утвари понадобятся нож и доска для подготовки плодов, тазик или кастрюля для варки, ложка для помешивания и емкости, куда можно налить готовый сок. А вот измельчать помидоры для сока можно по-разному. Самое простое приспособление для этого — мелкое сито — есть в доме каждой хозяйки. Также томаты измельчают с помощью мясорубки или блендера. Использовать соковыжималку не рекомендуется, потому что в этом случае вы получите сок без мякоти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Простейший рецепт томатного сока

Простейший рецепт томатного сока

Быстрее всего приготовить томатный сок из томатной пасты. Рецепт подходит для тех, кто собирается выпить напиток сразу после приготовления. Итак, для приготовления 1 порции сока вам потребуется:

Томатная паста: 3–5 чайных ложек

Соль: 0,5 чайной ложки

Вода: 200 мл

Пряности: по вкусу

На дно стакана кладется томатная паста, добавляется вода, соль, пряности. Полученная масса тщательно перемешивается. Напиток готов! Чтобы такой сок получился вкусным и полезным, внимательно читайте состав томатной пасты, указанный на банке. Там не должно быть ничего, кроме помидоров.

Рецепты томатного сока: пошаговое приготовление

Теперь на одном примере пошагово разберем, как приготовить томатный сок из помидоров. Для приготовления 1 литра сока по этому рецепту понадобятся:

Помидоры: 1,5 килограмма

Соль: 30 граммов

Черный перец: по вкусу

Нож и разделочная доска

Мясорубка

Мелкое сито

Кастрюля для кипячения сока

Банки для консервации

Крышки для закатки банок

Машинка для закатывания

Помидоры берем мягкие, плотные, красные. Их нужно будет хорошо промыть, разрезать на четвертинки и удалить плодоножки. Затем подготовленный продукт измельчить в мясорубке, слить в кастрюлю и довести до кипения. После этого полученную массу необходимо протереть через мелкое сито, чтобы удалить кожуру и семечки.

Промежуточный продукт нужно снова довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут. Пену, которая появляется на поверхности сока, нужно снимать. Затем в готовый сок добавить соль и перец.

Параллельно с кипячением сока необходимо нагреть хорошо промытые банки. Горячий сок разливают в горячие банки, накрывают их крышками и стерилизуют. Это можно делать в духовке или в кипящей воде. Для полулитровых емкостей достаточно 10 минут, трехлитровые банки необходимо нагревать до 18 минут. После этого горячие банки закатывают металлическими крышками, переворачивают и накрывают одеялом до полного остывания.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Рецепты томатного сока пошагово

Три рецепта на разный вкус

Некоторые хозяйки предпочитают готовить томатный сок с добавлением сахара, однако его требуется совсем немного — столько же, сколько соли. В этом случае томатный сок готовится по следующему рецепту:

Помидоры: 6 килограммов

Сахар: 60 граммов

Соль: 60 граммов

Черный перец: по вкусу

Помидоры разрезают, убирают плодоножки и пропускают через мясорубку. После чего их необходимо протереть через сито. Сок слить в кастрюлю, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут. Затем добавить соль, сахар, перец и варить еще 2 минуты. Потом разлить в горячие стерильные банки, закатать, перевернуть и оставить под одеялом остывать.

Аналогичным способом можно сделать на зиму томатный сок с уксусом. Согласно этому рецепту потребуется:

Помидоры: 5 килограммов

Соль: 2 столовые ложки

Сахар: 1 столовая ложка

Уксус 9%: 40 мл

В этом рецепте допускается оставить в соке семечки, а вот от кожуры лучше избавиться заранее. Для этого перед тем как разрезать плоды, их необходимо на пару минут опустить в кипяток — после этого кожица с них легко снимется.

Ну и, наконец, томатный сок можно приготовить без соли. Для этого плоды измельчают, избавляются от кожуры и семечек, после чего проваривают 20 минут, разливают в банки, стерилизуют и закатывают.

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