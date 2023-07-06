Томатный сок считался самым популярным напитком в СССР. Его продавали в трехлитровых банках или в больших конусах на разлив. Сок пили с солью, иногда добавляли перец. Рекламы в Советском Союзе как таковой не было, однако в магазинах висели плакаты, призывающие покупать томатный сок, потому что этот продукт не только вкусный, но и полезный. Впрочем, многие хозяйки предпочитали готовить его самостоятельно, особенно те, у кого был собственный садовый участок. Несмотря на то что прогресс поменял многое в нашей жизни, процесс приготовления томатного сока остался практически неизменным. Предлагаем вам пять самых простых рецептов томатного сока в домашних условиях.

Что требуется для приготовления сока из помидоров

По сути, для приготовления сока из помидоров требуется всего два ингредиента: помидоры и соль. В некоторых рецептах при приготовлении напитка добавляют уксус 9%, а в готовый продукт — черный перец. Из кухонной утвари понадобятся нож и доска для подготовки плодов, тазик или кастрюля для варки, ложка для помешивания и емкости, куда можно налить готовый сок. А вот измельчать помидоры для сока можно по-разному. Самое простое приспособление для этого — мелкое сито — есть в доме каждой хозяйки. Также томаты измельчают с помощью мясорубки или блендера. Использовать соковыжималку не рекомендуется, потому что в этом случае вы получите сок без мякоти.

Простейший рецепт томатного сокаФото: Сергей Петров/NEWS.ruПростейший рецепт томатного сока

Простейший рецепт томатного сока

Быстрее всего приготовить томатный сок из томатной пасты. Рецепт подходит для тех, кто собирается выпить напиток сразу после приготовления. Итак, для приготовления 1 порции сока вам потребуется:

  • Томатная паста: 3–5 чайных ложек
  • Соль: 0,5 чайной ложки
  • Вода: 200 мл
  • Пряности: по вкусу

На дно стакана кладется томатная паста, добавляется вода, соль, пряности. Полученная масса тщательно перемешивается. Напиток готов! Чтобы такой сок получился вкусным и полезным, внимательно читайте состав томатной пасты, указанный на банке. Там не должно быть ничего, кроме помидоров.

Рецепты томатного сока: пошаговое приготовление

Теперь на одном примере пошагово разберем, как приготовить томатный сок из помидоров. Для приготовления 1 литра сока по этому рецепту понадобятся:

  • Помидоры: 1,5 килограмма
  • Соль: 30 граммов
  • Черный перец: по вкусу
  • Нож и разделочная доска
  • Мясорубка
  • Мелкое сито
  • Кастрюля для кипячения сока
  • Банки для консервации
  • Крышки для закатки банок
  • Машинка для закатывания

Помидоры берем мягкие, плотные, красные. Их нужно будет хорошо промыть, разрезать на четвертинки и удалить плодоножки. Затем подготовленный продукт измельчить в мясорубке, слить в кастрюлю и довести до кипения. После этого полученную массу необходимо протереть через мелкое сито, чтобы удалить кожуру и семечки.

Промежуточный продукт нужно снова довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут. Пену, которая появляется на поверхности сока, нужно снимать. Затем в готовый сок добавить соль и перец.

Параллельно с кипячением сока необходимо нагреть хорошо промытые банки. Горячий сок разливают в горячие банки, накрывают их крышками и стерилизуют. Это можно делать в духовке или в кипящей воде. Для полулитровых емкостей достаточно 10 минут, трехлитровые банки необходимо нагревать до 18 минут. После этого горячие банки закатывают металлическими крышками, переворачивают и накрывают одеялом до полного остывания.

Рецепты томатного сока пошаговоФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressРецепты томатного сока пошагово

Три рецепта на разный вкус

Некоторые хозяйки предпочитают готовить томатный сок с добавлением сахара, однако его требуется совсем немного — столько же, сколько соли. В этом случае томатный сок готовится по следующему рецепту:

  • Помидоры: 6 килограммов
  • Сахар: 60 граммов
  • Соль: 60 граммов
  • Черный перец: по вкусу

Помидоры разрезают, убирают плодоножки и пропускают через мясорубку. После чего их необходимо протереть через сито. Сок слить в кастрюлю, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут. Затем добавить соль, сахар, перец и варить еще 2 минуты. Потом разлить в горячие стерильные банки, закатать, перевернуть и оставить под одеялом остывать.

Аналогичным способом можно сделать на зиму томатный сок с уксусом. Согласно этому рецепту потребуется:

  • Помидоры: 5 килограммов
  • Соль: 2 столовые ложки
  • Сахар: 1 столовая ложка
  • Уксус 9%: 40 мл

В этом рецепте допускается оставить в соке семечки, а вот от кожуры лучше избавиться заранее. Для этого перед тем как разрезать плоды, их необходимо на пару минут опустить в кипяток — после этого кожица с них легко снимется.

Ну и, наконец, томатный сок можно приготовить без соли. Для этого плоды измельчают, избавляются от кожуры и семечек, после чего проваривают 20 минут, разливают в банки, стерилизуют и закатывают.

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