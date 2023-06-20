Стало известно, сколько ягод можно съедать за день Нутрициолог Разаренова посоветовала есть не больше трех горстей ягод в день

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В день следует съедать не больше двух-трех горстей ягод, особенно при наличии проблем со здоровьем, посоветовала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова. Она рассказала «Радио 1», что это связано с содержанием в продукте фруктозы, которая в избыточном количестве особенно вредна при лишнем весе, заболеваниях печени и сахарном диабете.

В ягодах есть сахара, в частности, фруктоза, которая в избыточном количестве небезопасна для тех, у кого есть заболевания печени, избыточный вес и сахарный диабет. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок, — отметила специалист.

Кроме того, перед употреблением в пищу ягоды необходимо мыть, даже если они были выращены и собраны на собственном огороде. Диетолог пояснила, что это позволяет избавиться от экскрементов грызунов, а также важно для профилактики гельминтоза. Перед покупкой продукта в магазине нужно внимательно осмотреть ягоды на наличие механических повреждений и дефектов. Помятость может указывать на затхлость и долгое хранение. Разаренова советует не покупать много ягод за раз, чтобы не хранить их долго. После употребления оставшийся продукт следует убрать в холодильник, а при обнаружении следов порчи не есть их.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Рыжевский ранее посоветовал внимательно относиться к местам продажи черешни. Ягоды должны визуально соответствовать сортовым особенностям, уточнил он. У продавца можно узнать, какая именно черешня находится на прилавке, попросив у него необходимые документы.