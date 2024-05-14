В РФ арестованы бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Ленинский районный суд Курска арестовал бывшие российские активы Global Spirits, производителя водки «Хортиця», пишет РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов. Сообщается, что речь идет о семи юридических лицах, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга (водка «Хортиця») Евгением Черняком, внесенным в российский список террористов и экстремистов. По информации, опубликованной в системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), взыскателем по делу стала Генпрокуратура России.

РБК утверждает, что арест наложен на «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также дистрибьюторов «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». Украинец Евгений Черняк основал Global Spirits в 2008 году.

Бизнесмен является основателем холдинга Global Spirits, который выпускал водку под брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff и другими. После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке.