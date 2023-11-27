Оригинальный рецепт имбирных пряников, которые пекли для королей Узнаем историю возникновения имбирных пряников и расскажем, как испечь имбирные пряники по классическому рецепту в домашних условиях

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Рецепт имбирных пряников

С некоторых пор имбирные пряники, столь популярные в западной культуре, стали появляться и на столах российских хозяек. Они готовятся быстро, хранятся долго, а с помощью добавления разных ингредиентов каждый кулинар может сделать рецепт уникальным. Кроме того, благодаря традиции украшать пряники глазурью их можно превратить и в неповторимый подарок, и в украшение для дома. Сегодня расскажем историю появления этого лакомства, а также поделимся рецептами настоящих имбирных пряников, которые любили английские монархи.

История имбирного пряника

Считается, что впервые добавлять в выпечку различные добавки для получения новых вкусов стали пекари еще в Древнем Египте. Постепенно такие рецепты стали распространяться по миру, и со временем хлеб, булочки, печенье и другие виды кондитерских изделий с добавлением пряностей и приправ прочно заняли место во всех кухнях мира.

Кто именно впервые добавил сушеный молотый корень имбиря в тесто — неизвестно. Имбирь не растет в дикой природе, он был выведен около 5 тысячелетий назад жителями Малайского архипелага. Оттуда он попал в Индию, на Шри-Ланку, а затем в Китай. Оттуда вместе с другими специями имбирь привезли в Европу торговые караваны.

В Европу времен Средневековья специи и пряности попадали еще и благодаря рыцарям, которые возвращались из Крестовых походов не только с победами и богатством, но и с новыми привычками, в том числе в еде.

Кто именно завез корень имбиря в Британию, тоже невозможно установить. Согласно одной легенде, это произошло в Х веке, когда некий епископ Григорий привез рецепт выпечки с добавлением сушеного имбиря из Византии. По другой версии, в XI веке в одном из монастырей послушник случайно добавил в тесто молотый имбирь, который один из его братьев привез из Крестового похода. Пряное лакомство понравилось настоятелю, и его решили испечь к Рождеству как угощение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM История имбирного пряника

Однако заморские пряности, которые продавали торговцы, стоили дорого: за один корень имбиря необходимо было отдать овцу или заплатить кошелек монет серебром. Поэтому простолюдинам удавалось попробовать выпечку с имбирем разве что по большим праздникам. А вот при дворе королевы Елизаветы I имбирными пряниками угощали заморских гостей. Считается, что именно придворные повара придумали выпекать пряники в форме человечков, а с помощью украшений из глазури фигуркам придавали сходство с тем высокопоставленным лицом, которому предлагалось угощение.

Сегодня имбирные пряники — одно из самых популярных лакомств во всем мире. Традиционно их готовят на Рождество. Хотя эти сладости востребованы в течение всего зимнего периода, поскольку еще с древности считалось, что имбирь помогает излечиться от простуды и хандры.

Самый простой рецепт имбирных пряников

Самым простым рецептом имбирных пряников считается классический, который дошел до нас из Средневековья, разумеется, с некоторыми адаптациями. Для приготовления лакомства потребуется:

Сливочное масло 82,5% — 100 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 2 ст.

Сахарный песок — ¾ ст.

Сушеный молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Молотый кардамон — ½ ч. л.

Молотый мускатный орех — 1 ч. л.

Ванилин — 1/3 ч. л.

Разрыхлитель для теста — 1,5 ч. л.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Простой рецепт имбирных пряников

Масло необходимо нагреть до комнатной температуры и растереть с сахаром, а затем взбивать миксером, пока песок полностью не разойдется. В смесь вбить яйцо, добавить остальные ингредиенты и взбивать до получения однородной массы. Заготовка для теста должна быть белого цвета и немного подняться.

Муку просеиваем, высыпаем в миску, заливаем смесью. Перемешиваем, а затем месим до получения однородной массы, которая должна хорошо тянуться. Большую доску присыпаем мукой и выкладываем тесто. Раскатываем его в один большой лист, толщиной не более 4 мм, с помощью формочек вырезаем пряники.

Духовку нагреваем до 180 градусов, выкладываем пряники на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Во время приготовления фигурки немного поднимутся и увеличатся в объеме, поэтому необходимо оставлять между ними достаточно места.

Заметим, что по этому рецепту можно приготовить как мягкие имбирные пряники, так и хрустящие. Чтобы выпечка осталась мягкой, выдержите пряники в духовке всего 10 минут. Если вам больше по вкусу классический вариант — 15 минут. Нижняя часть пряников должна стать темного цвета, а верх должен слегка подрумяниться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт глазури для имбирных пряников

Рецепт глазури для имбирных пряников

Испечь зимние лакомства — полдела. Необходимо их еще и украсить. Делается это с помощью глазури на основе белка. Для ее приготовления потребуется:

Белок куриных яиц — 3 шт.

Сахарная пудра — 0,5 кг

Сок лимона — ½ ч. л.

Белки охлаждаем и выливаем в чистую сухую чашу. Начинаем взбивать миксером на минимальной скорости, постепенно ее увеличивая. Когда в пене начнут образовываться большие пузыри, аккуратно вливаем туда лимонный сок, не переставая взбивать. Когда сок разойдется, тонкой струей всыпаем сахарную пудру, выставляя скорость миксера на максимальную. Белковая смесь должна получиться такая же тугая, как для приготовления безе — это необходимо, чтобы глазурь не растекалась по поверхности пряников.

Когда смесь готова, ее накрывают и оставляют при комнатной температуре на 15 минут. Затем ее можно переложить в кондитерский мешок с самой тонкой насадкой. Или же разделить на несколько частей, чтобы смешать каждую с разными пищевыми красителями.

Полезные советы при приготовлении имбирных пряников по рецепту в домашних условиях

Хотя рецепты пряников и глазури для них довольно просты, есть несколько хитростей, соблюдая которые вы получите красивые и вкусные лакомства с первого раза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Имбирные пряники по рецепту в домашних условиях

Тесто для пряников можно хранить в холодильнике до 2 суток. Некоторые кондитеры предпочитают выпекать пряники только из выдержанного теста.

Масло в рецепте нельзя заменять маргарином, поскольку такой вариант лишит пряники сливочного вкуса и аромата.

Сахар можно заменить медом, однако лучше брать его с частных пасек и отдавать предпочтение густому продукту.

Пряники лучше выпекать из муки низшего сорта. Также можно смешать в пропорции 1/1 пшеничную и ржаную муку.

Наносить глазурь на выпечку можно только после того, как пряники полностью остыли, иначе украшение растечется по поверхности.

Первым этапом на пряники наносят контур. Он должен полностью высохнуть, только тогда можно делать заливку.

Кондитерские украшения на глазурь следует помещать только после того, как она подсохнет.

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