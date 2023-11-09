Ученый раскрыл основные ошибки при хранении хлеба Ученый Бурматнов: хлеб при хранении в холодильнике быстро высыхает

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Одной из основных ошибок является хранение хлеба в холодильнике, там он быстро высыхает, предупредил преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что лучше поместить продукт в морозильную камеру, предварительно нарезав и запаковав в полиэтилен или пищевую пленку. Там он сможет хранится от трех до шести месяцев в зависимости от температуры.

На верхних полках агрегата температура около двух градусов, и именно при таких показателях изделия высыхают за пару дней. Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую пленку, — пояснил ученый.

Нарезанные ломтики из морозилки достаются по мере необходимости и размораживаются при комнатной температуре. Бурмантов советует воспользоваться микроволновкой для ускорения процесса. Горячий хлеб домашнего производства не следует сразу же класть в пакеты или хлебницу, лучше дождаться, пока он полностью остынет. Эксперт уточнил, что оптимальная влажность для хлебобулочных изделий не должна превышать 80%. Кроме того, нельзя хранить вместе испорченный, черствый и свежий продукты.

Бурмантов ранее рассказал, что хлеб возможно сохранить свежим вплоть до 12 дней, если поместить его в пакет с перфорированными прокладками. По его словам, хлебница тоже поможет сохранить мучные изделия, но важную роль играет то, из какого материала она сделана.