Названы способы сохранить хлеб свежим до 12 дней Эксперт Бурматнов: хлеб дольше хранится в деревянных хлебницах

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Хлеб возможно сохранить свежим вплоть до 12 дней, если поместить его в пакет с перфорированными прокладками, которые впитывают ненужную влагу, рассказал RT преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХа Валерий Бурматнов. Он добавил, что хлебница тоже поможет сохранить мучные изделия, но важную роль играет то, из какого материала она сделана.

Становятся популярными многоразовые специальные пакеты, оснащенные перфорированными прокладками. Благодаря особой структуре материала упакованный хлеб и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть до 10–12 дней. За счет перфорации поглощается излишняя влага, мякиш не сохнет, хлебная корка не размягчается, не образуется плесень, — пояснил эксперт.

Привычный для многих способ хранения в хлебнице тоже продлевает свежесть продукта до двух суток, если она изготовлена из дерева — можжевельника, березы или лиственницы. Древесина этих пород обладает бактерицидными свойствами, потому что внутри корпуса создается благоприятный микроклимат для хранения, сказал специалист. Из минусов хлебниц специалист отметил, что они снаружи быстро загрязняются и впитывают запахи, поэтому лучше их менять каждые два-три года.

Если хлеб хранится в полиэтиленовом пакете, то нужно сделать в упаковке небольшие отверстия, чтобы избежать парникового эффекта.

Вместо полиэтилена допускается использовать металлическую пищевую фольгу. Также подходят для хранения хлеба и хлебобулочных изделий керамические горшки, кастрюли. При этом выпечку из пшеничной муки хранят отдельно от ржаных видов изделий. Керамика сохранит хлеб свежим до пяти-семи дней, — добавил Бурматнов.

Говоря о бумажных пакетах, в которых сейчас продают хлеб и выпечку в пекарнях и супермаркетах, эксперт отметил, что они позволяют продукту дышать, но он все равно высыхает.

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