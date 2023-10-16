Диетолог раскрыла, какой вид хлеба опасен для организма Диетолог Писарева назвала хлеб из рафинированной муки опасным для организма

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Наиболее опасным для организма видом хлеба является тот, который готовится из рафинированной муки с добавлением сахара, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что он противопоказан при генетически обусловленном нарушении функции тонкого кишечника, непереносимости глютена и сахарном диабете.

Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ, — отметила диетолог.

Писарева посоветовала включить в рацион безглютеновый или льняной хлеб с добавлением семечек, хлеб из цельнозерновой муки или приготовленный на запаренной зеленой гречке. Кроме того, следует отдавать предпочтение продукту, сделанному не на дрожжах, а на закваске. Взрослому человеку рекомендуется съедать три ломтика правильно приготовленного хлеба в день.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее посоветовала есть на завтрак цельнозерной хлеб, зелень, красную рыбу и орехи при болезнях сердца и проблемах с артериальным давлением. По ее словам, диета для сердечников предполагает большое количество овощей и круп в рационе.