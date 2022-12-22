Названы самые популярные новогодние ароматы Самыми популярными новогодними ароматами стали корица, цитрус и ель

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Перед Новым годом возрастает спрос на парфюмерию с нотками цитруса, елки и корицы, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» владелец интернет-магазина парфюма и косметики Зарина Садриддинова. По ее словам, новогодние запахи, к которым также относятся шоколадный и кофейный, перед праздниками берут существенно чаще. При этом эксперт отметила, что на ряд брендов спрос остается неизменным и перед Новым годом подскакивает незначительно.

Есть бренды, в том числе и дорогие, которые популярны на протяжении всего года. На них спрос в Новый год слегка подскакивает, но примерно так же, как и 8 марта. Зато новогодние запахи начинают брать сильно чаще. К ним я отнесу все виды цитрусовых, бергамот, — рассказала Садриддинова.

Специалист добавила, что перед новогодними праздниками набрала популярность марка Demeter Fragrance Library, которая производит духи с запахами шоколада, кофе, корицы, имбирного печенья и елки. Также она посоветовала грейпфрутовый аромат у L’Occitane и мандариновый у Hermès в качестве подарка на Новый год.

Гештальт-терапевт Марина Ионычева ранее предостерегла россиян от частых ошибок, которые мешают подготовить идеальный новогодний подарок. По ее словам, не следует покупать слишком дорогие, слишком дешевые и неуместные подарки. Также психолог предостерегла от ориентирования на собственный вкус при покупке подарков на Новый год. Специалист порекомендовала разграничивать более и менее близких людей — она уточнила, что в зависимости от формата отношений иногда уместнее будет сделать формальные подарки.