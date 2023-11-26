Ученый развеял миф о бездрожжевом хлебе Ученый Бурматнов: испечь хлеб полностью без дрожжей нельзя

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Процесс выпечки хлеба невозможен без использования дрожжей, поскольку без них не начнется процесс выделения пузырьков, делающих хлеб хлебом, заявил «Газете.Ru» преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов. По его словам, бездрожжевым хлебом называют тот продукт, который выпекают без использования дрожжевых культур, добавляемых в тесто при его замешивании. Такой хлеб производится с добавлением различных заквасок, в составе которых содержится не что иное, как дрожжи, поэтому хлеб в любом случае будет содержать этот ингредиент.

Полностью обойтись без дрожжей нельзя — ведь именно их деятельность выделяет пузырьки, которые делают хлеб хлебом, но вот свести их количество к минимуму можно. Для этого и применяются специальные закваски, где биологических микроорганизмов в разы меньше. Таким образом, в самом составе «бездрожжевого» хлеба нельзя найти упоминание о дрожжах, но по факту они присутствуют, — сказал ученый.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре полезны зимой и укрепляют иммунитет, защищая от вирусных заболеваний и укрепляя слизистую оболочку. По ее словам, овощи богаты минералами, а в рыбе содержатся необходимые микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.

Диетолог рекомендовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы.