Названы помогающие не заболеть зимой супы Диетолог Соломатина: овощные, рыбные и грибные супы укрепляют иммунитет зимой

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Овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре полезны зимой и укрепляют иммунитет, защищая от вирусных заболеваний и укрепляя слизистую оболочку, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощи богаты минералами, а в рыбе содержатся необходимые микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.

Зимой подойдут супы с добавлением специй — перец, красный перец, имбирь. Специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп, — посоветовала Соломатина.

Диетолог рекомендовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы. Все это защищает от вирусных заболеваний и в том числе регулирует настроение, подытожила Соломатина.

Ранее нутрициолог Александра Разаренова заявила, что зимой следует добавить в рацион говяжий язык, поскольку он хорошо утоляет голод, богат витамином В12, животным холестерином и железом. Она пояснила, что животные, из которых получают мясо, выращиваются на травяном откорме. Баранина содержит необходимые для организма белки и полезные жиры.