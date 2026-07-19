Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 11:50

Почему не видно снегирей летом и откуда они появляются зимой

Почему не видно снегирей летом Почему не видно снегирей летом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зимний городской пейзаж трудно представить без этих ярких, похожих на спелые яблоки птиц, которые оживляют голые ветви заснеженных деревьев. Красноголовые и красногрудые красавцы давно стали символом настоящей морозной сказки, украшая собой новогодние открытки и праздничные плакаты. Но как только весеннее солнце растапливает сугробы, а природа взрывается буйством зелени, эти пернатые создания бесследно исчезают из нашего поля зрения. Почему снегирей не видно летом и куда именно они исчезают с наступлением тепла? Давайте разберемся, где живут снегири летом и зимой, являются они оседлыми или перелетными птицами.

Снегири никуда не улетают! Оседлые птицы, которых не видно летом

Существует распространенное заблуждение, будто снегири совершают грандиозные сезонные миграции наравне с ласточками или стрижами. На самом деле, ученые давно ответили на вопрос о том, являются ли снегири оседлыми или перелетными птицами: в большинстве своем они ведут оседлый образ жизни. Они круглый год обитают в одних и тех же регионах, просто в теплое время года их поведение кардинально меняется.

Только популяции, живущие в самых северных регионах (например, в Сибири), могут действовать не как оседлые, а как перелетные птицы: снегирии там совершают небольшие кочевки на юг в поисках более мягкой зимы. Для Центральной России и Подмосковья это скорее исключение, чем правило. Снегири здесь живут постоянно, просто в теплое время года они становятся практически незаметными.

Поскольку эти пернатые предпочитают густые хвойные и смешанные леса, заметить их на огромной территории лесного массива становится практически невозможной задачей. Но в целом ответ на загадку о том, где живут снегири летом и зимой, довольно прост: их домом всегда остается лесная чаща, но зимой они вынуждены приближаться к человеку в поисках пропитания. Даже если мы не видим птиц в парках, они все равно находятся неподалеку, скрываясь в густых ельниках.

Куда деваются снегири летом Куда деваются снегири летом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом снегири уходят глубже в леса и становятся незаметными

С наступлением весеннего тепла птицы покидают шумные городские скверы и возвращаются в привычную для них среду обитания. Понять, куда пропадают снегири летом, несложно, если изучить их рацион питания. В теплое время года в лесу появляется огромное количество почек, молодых побегов, семян трав и первых ягод. Птицам больше нет необходимости рисковать, вылетая на открытые городские пространства. Они уходят в глубь хвойных лесов, где чувствуют себя в полной безопасности. Именно там, в тени вековых елей и пихт, они проводят самые теплые месяцы года.

Еще одна причина «исчезновения» — гнездовой период. Весной и летом у снегирей начинается ответственная пора: строительство гнезд, откладывание яиц и выкармливание птенцов. Птицы держатся поодиночке или парами, разбиваясь на большом расстоянии друг от друга. Их голос становится тихим и негромким.

Разобравшись, куда пропадают снегири летом, становится ясно, почему их невозможно встретить на городских улицах в июле: обилие естественного корма в лесу полностью избавляет их от нужды искать еду рядом с человеческим жильем.

Смена окраски: самцы становятся более тусклыми на фоне листвы

Еще одна причина, по которой эти птицы буквально «растворяются» в летнем лесу — это особенности их оперения. Многие уверены, что яркая красная грудка самца должна бросаться в глаза в любое время года. Однако биологи отмечают, что птицы претерпевают определенные изменения. Летом у снегирей проходит смена окраски. После весенней линьки перья теряют былую яркость, становясь более блеклыми и матовыми. Такие изменения помогают самцам не выделяться на фоне яркой зеленой листвы и веток, спасая их от хищных птиц.

Ученые изучали, как смена окраски снегирей летом влияет на их выживаемость. Они пришли к выводу, что приглушенные тона перьев — это важнейший эволюционный механизм. На фоне густой зелени блекло-красный самец и серовато-бурая самочка становятся абсолютно невидимыми для хищников, что позволяет им спокойно заниматься выведением потомства.

Почему снегири появляются только зимой Почему снегири появляются только зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гнездование и выкармливание птенцов — главная летняя забота

Лето — это самый ответственный период в жизни лесных птиц. В мае-июне они разбиваются на пары и приступают к строительству гнезд. Свои жилища они обустраивают очень тщательно, обычно на лапах высоких елей или в густых кустах можжевельника на высоте от двух до пяти метров. В это время птицы ведут себя предельно тихо и скрытно, чтобы не привлечь внимание разорителей гнезд.

Самец и самка совместно ухаживают за кладкой, а затем преданно выкармливают прожорливых птенцов. В рацион малышей входят не только семена, но и мелкие пауки и личинки насекомых, которые обеспечивают растущие организмы необходимым белком. В этот период родителям некогда показываться людям, их жизнь полностью подчинена заботе о молодом поколении в глубине леса.

Почему зимой снегирей так много в городах

Почему же снегири прилетают зимой в город?

С приходом первых заморозков и снегопадов ситуация резко меняется. Естественные источники корма в лесу постепенно истощаются: семена трав засыпает снегом, а почки деревьев замерзают. Именно в этот момент мы начинаем понимать, почему снегири прилетают зимой в город — их гонит банальный голод. Городские парки, сады и аллеи, усаженные рябиной, калиной, ясенем и кленом, превращаются для них в настоящую спасительную столовую.

Яркие гроздья ягод привлекают целые стайки этих пернатых. Интересно, что птицы не едят сочную мякоть рябины, а аккуратно выкусывают из нее только полезные семена, оставляя раздавленные ягоды под деревьями. Кстати, люди могут помочь им пережить суровое время, подсыпая в кормушки нежареные семечки подсолнечника, просо или сушеные ягоды.

Присутствие человека перестает пугать птиц, когда на кону стоит выживание. Еще одна причина, почему снегири прилетают зимой в город, заключается в том, что температура воздуха в мегаполисе всегда на несколько градусов выше, чем в открытом поле или глухом лесу, а отсутствие сильного ветра между высотными домами облегчает им жизнь в суровые январские морозы.

Снегирь Снегирь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о «новогодних» птицах

Эти пернатые таят в себе массу удивительных загадок, которые продолжают удивлять исследователей. Давайте изучим интересные факты о снегирях.

В неволе эти птицы могут запоминать и насвистывать простые мелодии, за что в прошлые века их ласково называли «русскими попугаями».

В стаях снегирей царит строгий матриархат. Самки крупнее самцов и обладают куда более боевым характером — именно они руководят перемещением стаи и первыми приступают к трапезе, безжалостно отгоняя кавалеров от самых лучших гроздей рябины. Собранные орнитологами интересные факты о снегирях также подтверждают, что эти птицы очень дружны: если одна особь из стайки попадает в беду или замечает опасность, она тут же издает тревожный свист, предупреждая всех остальных членов группы.

А еще снегири — гурманы! Они очень аккуратно едят ягоды, выклевывают из них только семена, а мякоть оставляют. К тому же снегири образуют пары на всю жизнь. Пока самка высиживает яйца, самец заботливо кормит и охраняет ее.

Читайте интересную статью о швейной машинке «Зингер»: куда деть, как восстановить или сделать стол.

природа
птицы
лето
интересные факты
зима
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине
Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана
В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»
Сальдо раскрыл масштабы атак ВСУ на Херсонскую область за неделю
Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей
Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов
Назван способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений
Обстановка в Крыму 19 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
В российском регионе сошли с рельсов вагоны
Стихия ударила по перинатальному центру в российском городе
Крупнейшие российские аэропорты ввели ограничения на полеты
Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы
В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ
Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июля: где можно заправиться
Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ
В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB
На Эльбрусе произошел смертельный инцидент с двумя альпинистами
В США хотят отозвать опасную детскую продукцию с полок магазинов
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.