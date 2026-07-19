Почему не видно снегирей летом и откуда они появляются зимой

Зимний городской пейзаж трудно представить без этих ярких, похожих на спелые яблоки птиц, которые оживляют голые ветви заснеженных деревьев. Красноголовые и красногрудые красавцы давно стали символом настоящей морозной сказки, украшая собой новогодние открытки и праздничные плакаты. Но как только весеннее солнце растапливает сугробы, а природа взрывается буйством зелени, эти пернатые создания бесследно исчезают из нашего поля зрения. Почему снегирей не видно летом и куда именно они исчезают с наступлением тепла? Давайте разберемся, где живут снегири летом и зимой, являются они оседлыми или перелетными птицами.

Снегири никуда не улетают! Оседлые птицы, которых не видно летом

Существует распространенное заблуждение, будто снегири совершают грандиозные сезонные миграции наравне с ласточками или стрижами. На самом деле, ученые давно ответили на вопрос о том, являются ли снегири оседлыми или перелетными птицами: в большинстве своем они ведут оседлый образ жизни. Они круглый год обитают в одних и тех же регионах, просто в теплое время года их поведение кардинально меняется.

Только популяции, живущие в самых северных регионах (например, в Сибири), могут действовать не как оседлые, а как перелетные птицы: снегирии там совершают небольшие кочевки на юг в поисках более мягкой зимы. Для Центральной России и Подмосковья это скорее исключение, чем правило. Снегири здесь живут постоянно, просто в теплое время года они становятся практически незаметными.

Поскольку эти пернатые предпочитают густые хвойные и смешанные леса, заметить их на огромной территории лесного массива становится практически невозможной задачей. Но в целом ответ на загадку о том, где живут снегири летом и зимой, довольно прост: их домом всегда остается лесная чаща, но зимой они вынуждены приближаться к человеку в поисках пропитания. Даже если мы не видим птиц в парках, они все равно находятся неподалеку, скрываясь в густых ельниках.

Куда деваются снегири летом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом снегири уходят глубже в леса и становятся незаметными

С наступлением весеннего тепла птицы покидают шумные городские скверы и возвращаются в привычную для них среду обитания. Понять, куда пропадают снегири летом, несложно, если изучить их рацион питания. В теплое время года в лесу появляется огромное количество почек, молодых побегов, семян трав и первых ягод. Птицам больше нет необходимости рисковать, вылетая на открытые городские пространства. Они уходят в глубь хвойных лесов, где чувствуют себя в полной безопасности. Именно там, в тени вековых елей и пихт, они проводят самые теплые месяцы года.

Еще одна причина «исчезновения» — гнездовой период. Весной и летом у снегирей начинается ответственная пора: строительство гнезд, откладывание яиц и выкармливание птенцов. Птицы держатся поодиночке или парами, разбиваясь на большом расстоянии друг от друга. Их голос становится тихим и негромким.

Разобравшись, куда пропадают снегири летом, становится ясно, почему их невозможно встретить на городских улицах в июле: обилие естественного корма в лесу полностью избавляет их от нужды искать еду рядом с человеческим жильем.

Смена окраски: самцы становятся более тусклыми на фоне листвы

Еще одна причина, по которой эти птицы буквально «растворяются» в летнем лесу — это особенности их оперения. Многие уверены, что яркая красная грудка самца должна бросаться в глаза в любое время года. Однако биологи отмечают, что птицы претерпевают определенные изменения. Летом у снегирей проходит смена окраски. После весенней линьки перья теряют былую яркость, становясь более блеклыми и матовыми. Такие изменения помогают самцам не выделяться на фоне яркой зеленой листвы и веток, спасая их от хищных птиц.

Ученые изучали, как смена окраски снегирей летом влияет на их выживаемость. Они пришли к выводу, что приглушенные тона перьев — это важнейший эволюционный механизм. На фоне густой зелени блекло-красный самец и серовато-бурая самочка становятся абсолютно невидимыми для хищников, что позволяет им спокойно заниматься выведением потомства.

Почему снегири появляются только зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гнездование и выкармливание птенцов — главная летняя забота

Лето — это самый ответственный период в жизни лесных птиц. В мае-июне они разбиваются на пары и приступают к строительству гнезд. Свои жилища они обустраивают очень тщательно, обычно на лапах высоких елей или в густых кустах можжевельника на высоте от двух до пяти метров. В это время птицы ведут себя предельно тихо и скрытно, чтобы не привлечь внимание разорителей гнезд.

Самец и самка совместно ухаживают за кладкой, а затем преданно выкармливают прожорливых птенцов. В рацион малышей входят не только семена, но и мелкие пауки и личинки насекомых, которые обеспечивают растущие организмы необходимым белком. В этот период родителям некогда показываться людям, их жизнь полностью подчинена заботе о молодом поколении в глубине леса.

Почему зимой снегирей так много в городах

Почему же снегири прилетают зимой в город?

С приходом первых заморозков и снегопадов ситуация резко меняется. Естественные источники корма в лесу постепенно истощаются: семена трав засыпает снегом, а почки деревьев замерзают. Именно в этот момент мы начинаем понимать, почему снегири прилетают зимой в город — их гонит банальный голод. Городские парки, сады и аллеи, усаженные рябиной, калиной, ясенем и кленом, превращаются для них в настоящую спасительную столовую.

Яркие гроздья ягод привлекают целые стайки этих пернатых. Интересно, что птицы не едят сочную мякоть рябины, а аккуратно выкусывают из нее только полезные семена, оставляя раздавленные ягоды под деревьями. Кстати, люди могут помочь им пережить суровое время, подсыпая в кормушки нежареные семечки подсолнечника, просо или сушеные ягоды.

Присутствие человека перестает пугать птиц, когда на кону стоит выживание. Еще одна причина, почему снегири прилетают зимой в город, заключается в том, что температура воздуха в мегаполисе всегда на несколько градусов выше, чем в открытом поле или глухом лесу, а отсутствие сильного ветра между высотными домами облегчает им жизнь в суровые январские морозы.

Снегирь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о «новогодних» птицах

Эти пернатые таят в себе массу удивительных загадок, которые продолжают удивлять исследователей. Давайте изучим интересные факты о снегирях.

В неволе эти птицы могут запоминать и насвистывать простые мелодии, за что в прошлые века их ласково называли «русскими попугаями».

В стаях снегирей царит строгий матриархат. Самки крупнее самцов и обладают куда более боевым характером — именно они руководят перемещением стаи и первыми приступают к трапезе, безжалостно отгоняя кавалеров от самых лучших гроздей рябины. Собранные орнитологами интересные факты о снегирях также подтверждают, что эти птицы очень дружны: если одна особь из стайки попадает в беду или замечает опасность, она тут же издает тревожный свист, предупреждая всех остальных членов группы.

А еще снегири — гурманы! Они очень аккуратно едят ягоды, выклевывают из них только семена, а мякоть оставляют. К тому же снегири образуют пары на всю жизнь. Пока самка высиживает яйца, самец заботливо кормит и охраняет ее.

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