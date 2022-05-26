Стало известно, жители каких городов чаще покупают необычные продукты

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Жители Новосибирска чаще других россиян покупают необычные продукты. Заказы сибиряков составили 5% от всех продаж популярного сервиса доставки за апрель — май в городе. Компания выяснила, в каких регионах живут любители гастрономических экспериментов, а где чаще заказывают одни и те же продукты, передает «Газета.Ru».

Для того чтобы сформировать рейтинг, был изучен спрос на 800 новых товаров в приложении в апреле — мае 2022 года. Среди них — фисташковый тарт, риет из горбуши и кеты, имбирный напиток, чай матча, оливковая паста и другие нетипичные для продуктовых магазинов товары, — пишет издание.

На втором месте оказался Волгоград (4,7%), тройку лидеров замыкает Владимир (4,3%). Четвертое и пятое места заняли жители Барнаула (4,1%) и Коломны (4%). При этом наиболее консервативными потребителями оказались россияне из Санкт-Петербурга, Тюмени и Томска: 25% местных жителей как минимум дважды в месяц заказывают одни и те же продукты. Следом за ними идет Москва (24% повторяющихся товаров в заказах) и Кемерово (23%).

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил, что качество практически всех продуктов питания в России упадёт из-за санкций. Торговые компании не хотят повышать цены, поэтому производители упрощают технологии и заменяют сырьё на более дешёвое, объяснил он.