Почти всем российским продуктам питания предрекли падение качества Председатель Союза потребителей России Шелищ: качество почти всех продуктов питания в России упадёт

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Качество практически всех продуктов питания в России упадёт из-за санкций, предупредил председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Торговые компании не хотят повышать цены, поэтому производители упрощают технологии и заменяют сырьё на более дешёвое, объяснил он.

Сдерживание роста цен осуществляется за счёт ухудшения качества и уменьшения количества продукции. Но чаще всего незаметно, когда сырьё подменяется на более дешёвое. Условно, в хлебобулочных изделиях, которые раньше выпускались из муки высшего сорта, теперь используется мука первого сорта. Это касается и молочных жиров, и тех частей туш животных, которые используются в производстве мясных изделий, — сказал Шелищ.

Он также вспомнил, как около 20 лет назад узнал, что цена колбасы «Русская» состоит из импортных составляющих на 90%. Зарубежным было и оборудование для производства, и мясо, и упаковка, и даже верёвки для перевязки. Оставшимися 10% стоимости были «труд и налоги», отметил Шелищ.

18 апреля российские производители продуктов попросили не закрывать въезд грузовиков из Европы в Россию в качестве ответа на санкции. Они попросили кабмин не делать этого, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.