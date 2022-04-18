Производители продуктов попросили не закрывать въезд грузовиков из Европы

Производители продуктов высказали опасения насчёт введения правительством России ответных мер на санкции ЕС в отношении въезда в страну европейских фур. Они попросили кабмин не делать этого, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на обращение восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, к премьеру Михаилу Мишустину.

Письмо подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков». Они отметили, что уже сейчас европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. Если кабмин введёт контрсанкции, то начнётся конфискация фур с необходимыми ингредиентами — такие опасения высказали производители продуктов.

В Минсельхозе не смогли предоставить оперативный комментарий. В правительстве заявили, что обращение ещё не поступило.

Ранее Евросоюз ввёл пятый пакет антироссийских санкций. В частности, ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары.

16 апреля издание Financial Times заявило, что тысячи российских и белорусских грузоперевозчиков образовали очередь на границе Польши, Латвии и Литвы. В издании уточнили, что они пытались как можно быстрее выехать за территорию Европейского союза, чтобы не попасть под рестрикции.