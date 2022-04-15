FT: на границе Польши образовались очереди из тысяч российских фур

Тысячи российских и белорусских грузоперевозчиков образовали очередь на границе Польши, пишет Financial Times. Скопления машин также наблюдаются на пограничных переходах Латвии и Литвы. В издании уточнили, что перевозчики пытаются как можно быстрее выехать за территорию Европейского союза, чтобы не попасть под санкции, запрещающие грузоперевозки операторам из России и Белоруссии.

В пятницу утром ожидание на КПП Корощин составило 33 часа, а на более северном КПП Бобровники — 56 часов. Транспортные группы сообщили, что также были длинные очереди на пограничных переходах в Литве и Латвии, — сказано в сообщении.

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в России и Белоруссии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет против России из-за событий на Украине.

Евросоюз ввёл пятый пакет антироссийских санкций 8 апреля. В частности, ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Также Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета.