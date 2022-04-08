Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в России и Белоруссии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет против России из-за событий на Украине.

C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры пока не распространяются на грузоперевозки лекарственной, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе на доставку пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также сохраняется автомобильное сообщение для гуманитарных целей.

В ФТС добавили, что новые рестрикция затронут в том числе транзитные грузоперевозки по территории Евросоюза.

Евросоюз ввёл пятый пакет антироссийских санкций 8 апреля. В частности, ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Также Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета.