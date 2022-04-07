Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против России

ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. Как сообщается на сайте Совета ЕС, в рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков», названия которых пока не опубликованы.

Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России, — говорится в заявлении.

В частности, ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Также Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. Также ЕС расширил запрет на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Белоруссии и расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых опубликуют позднее.

Под новые ограничения ЕС на экспорт в Россию попадают топливо для реактивных двигателей, квантовые компьютеры и новейшие полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, машиностроительное и транспортное оборудование. Также ЕС запретил импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Дипломаты стран Евросоюза 6 апреля не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на импорт российского угля. Причиной неудачи стало несогласие в технических аспектах. Новую попытку согласования рестрикций против РФ представители стран Европы перенесли на 7 апреля. Впоследствии стало известно, что запрет на импорт угля из России вступит в силу в августе — на месяц позже, чем планировалось. Отложить введение запрета на импорт российского угля попросили власти Германии.