Назван более полезный продукт для завтрака, чем яйца BMC Medicine: орехи на завтрак более полезны для здоровья сердца, чем яйца

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На завтрак лучше употреблять орехи, чем яйца, сообщает британский журнал BMC Medicine. По его данным, орехи уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Соавтор исследования доктор Сабрина Шлезингер уточнила, что продукты растительного происхождения более полезны для организма, чем яйца и жареное мясо.

Многие люди начинают день с яиц или жареного мяса на завтрак, но результаты этого исследования показывают, что, возможно, было бы лучше заменить эти продукты на продукты растительного происхождения. Есть также свидетельства того, что людям было бы полезно заменить птицу продуктами растительного происхождения, хотя доказательств в пользу замены молочных продуктов было мало, — отметила Шлезингер.

Согласно исследованию, замена одного яйца в день на 25–28 граммов орехов может снизить риск сердечных заболеваний на 17%, диабета — на 18%, а преждевременной смерти — на 15%. При этом ученые не советуют полностью исключать яйца из рациона.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала пожилым людям отказаться от белого хлеба, колбасы и каш быстрого приготовления на завтрак. По ее словам, простые углеводы содержат мало пищевых волокон и витаминов, а насыщенные жиры могут вызвать проблемы с холестерином. Врач объяснила, что при частом употреблении насыщенных жиров повышается риск нарушения холестеринового обмена. Также она не рекомендовала злоупотреблять жирными молочными продуктами, например сливочным маслом.