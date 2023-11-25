Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака Диетолог Круглова: пожилым людям стоит отказаться от колбасы и хлеба на завтрак

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пожилым людям стоит отказаться от белого хлеба, колбасы и каш быстрого приготовления на завтрак, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, простые углеводы содержат мало пищевых волокон и витаминов, а насыщенные жиры могут вызвать проблемы с холестерином.

Хлеб из муки высшего сорта и каши быстрого приготовления не содержат пищевых волокон, также в них намного меньше витамина В, магния и цинка, чем в цельнозерновых продуктах. Как правило, они содержат мало пищевых волокон, а люди пожилого возраста нередко сталкиваются с проблемами со стулом, страдают от запоров, — сообщила она.

Врач добавила, что при частом употреблении насыщенных жиров повышается риск нарушения холестеринового обмена, поэтому лучше отказаться на завтрак и от колбасных изделий. Также она не рекомендовала злоупотреблять жирными молочными продуктами, например сливочным маслом.

Ранее диетолог Анастасия Кондаурова предупредила об опасности газированных напитков из-за высокого содержания химических добавок и сахара. Специалист напомнила, что они могут привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.