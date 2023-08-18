Популярному в России десерту прогнозируют серьезное подорожание SHOT: стоимость глазированных сырков в России повысится на 40%

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Растущие цены на сырье могут спровоцировать резкий рост стоимости глазированных сырков, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на представителей двух компаний-производителей. Как утверждается, подорожание следует ждать уже осенью. В некоторых случаях стоимость десерта повысится до 40%.

По информации канала, основной причиной подорожания являются растущие цены на какао-бобы, что закономерно влечет за собой и рост цен на шоколад. Еще одна проблема — подорожание топлива, из-за которого страдает логистика.

Предположительно, сырки и сопутствующая продукция в ближайшие месяцы подорожают в среднем на 20%. В попытках снизить себестоимость продукции некоторые производители намерены заменить шоколадную глазурь на фруктовую или же снизить массу сырка.

Ранее также стало известно о скором подорожании алкогольной продукции. В сентябре ожидается рост цен на вина и коньяк. Причиной тому стало повышение стоимости бумаги и бутылок. Ситуация уже приводит к спорам между производителями и ритейлерами. Первые уведомляют магазины о росте себестоимости продукции и намерении поднять отпускные цены. Те, в свою очередь, считают причину подорожания алкоголя необоснованной и требуют поставлять ранее оговоренные объемы по условленной цене.