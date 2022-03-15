Производители кондитерских изделий потребовали повысить цены из-за санкций

Крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары в среднем на 25% с сегодняшнего дня, причём кондитерские изделия российского производства должны подорожать значительнее, чем зарубежные. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трёх ретейлеров и представитель альянса «Восточный союз».

Отмечается, что компания Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др.) уже второй раз за год хочет поднять стоимость своей продукции на 15–20%, Mars — примерно на 10%, а дистрибутор Ferrero Rocher — на 20%. Кондитерские изделия российских компаний подорожают ещё сильнее — на 20–67%.

Производители объясняют требования о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за санкций. Член правления «Руспродсоюза» и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов говорит об увеличении стоимости производства на 40% и более. За последние 10 дней, по его словам, сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, а формы для выпечки — на 100% и более. Он уточнил, что эти позиции всегда были импортными и российских аналогов им нет, а из-за санкций эти ингредиенты закупить практически невозможно.

Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. В их числе Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка». Речь идёт о росте цен от 6% до 23%, причиной этому послужило значительное подорожание сырья — муки, пальмового масла и меланжа. В Минсельхозе заявили, что не видят тенденции к массовому росту цен на эту категорию продуктов, но допускают отдельные случаи подорожания сладостей.