В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья Настала медовая пора! Расскажем, в чем польза и вред меда для организма, а также какие бывают сорта меда и как правильно выбрать лакомство

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мед, польза и вред для организма

Медовый Спас, который православные отмечали 14 августа, дал старт началу «сладкого» сезона. Именно сейчас у пчеловодов можно приобрести различные сорта меда, чтобы сделать запасы на зиму. Мы подготовили для вас описания различных сортов меда, а также информацию о том, в чем польза и вред меда.

По каким свойствам различается мед

Помимо сортов меда, есть ряд более общих признаков, по которым различают этот продукт пчеловодства. Так, выделяют мед:

Монофлерный — собранный с одного медоноса.

Полифлерный — собранный с разных растений.

Цветочный — созданный из цветочного нектара.

Падевый — получается при переработке пчелами пади (сладких выделений, которые оставляют на листьях насекомые) и медвяной росы (сладких растительных выделений на листьях).

Луговой — собранный на луговых и равнинных растениях.

Полевой — собирается со степных растений и в лесостепных зонах.

Горный — собранный с высокогорных растений. Стоит дорого из-за труднодоступной местности.

Таежный — для его создания пчелы собирают нектар с растений, растущих только в тайге.

Лесной — мед из лесных трав.

Кроме того, выделяются региональные разновидности меда — алтайский, башкирский, дальневосточный и другие. Также мед бывает жидкий и кристаллизованный, светлый и темный.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Мед разных сортов

Какие бывают сорта меда: от популярных до элитных

Сортов меда насчитывается больше, чем наименований растений, из которых пчелы добывают нектар. Так происходит потому, что выделяется целый ряд сортов, которые получаются с нескольких медоносов.

Наиболее часто встречающиеся в продаже сорта меда представлены в следующем списке:

акациевый

бортевой

боярышниковый

вересковый

гречишный

дикий

донниковый

дягилевый

каштановый

кипрейный

липовый

майский

одуванчиковый

подсолнечниковый

синяковый

сосновый

цветочный (из разнотравья)

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Темные сорта меда

К редким и даже экзотическим сортам меда можно отнести:

брусничный

васильковый

земляничный

клеверный

кленовый

кориандровый

малиновый

рябиновый

сафлоровый

серпуховый

тыквенный

хмельной

чайный

черничный

чернокленовый

черный

эспарцетовый

яблочный

Особенности меда разных сортов

Каждый сорт меда имеет свои особенности, остановимся подробнее на самых популярных. Такое описание сортов меда позволит вам лучше ориентироваться в продукции, которую предлагают пчеловоды на рынках и ярмарках.

Липовый мед. Монофлерный сорт. Один из самых распространенных и наиболее популярных у потребителей сортов. Поскольку для получения меда необходимо цветение липы, сбор нектара происходит в конце июня или в начале июля, в зависимости от региона. Липовый мед — прозрачный, отличается светло-желтым или янтарным цветом. У него особый, душистый запах и приторно-сладкий вкус. В зависимости от региона сбора мед может быть почти бесцветным или мутно-желтым, с легким зеленоватым оттенком, во вкусе может проявляться горчинка. Кристаллизация наступает обычно через восемь месяцев после сбора, мед становится белым, с крупным зерном. Один из наиболее часто подделываемых сортов.

Гречишный мед. Монофлерный сорт. Еще один из тех, что пользуются наибольшим спросом. Имеет приторно-сладкий терпкий вкус с горчинкой, цветочный аромат. Свежий мед — темных оттенков: от красного до коричневого. Гречишный мед кристаллизуется уже через месяц после сбора, при этом резко светлеет. Кристаллы — мелкие, твердые. Гречиха обычно выращивается на Алтае, поэтому большую долю гречишного меда на рынке привозят оттуда.

Цветочный мед. Полифлерный сорт. Нектар для него пчелы собирают с цветков различных луговых трав и растений. Цвет, состав и свойства меда зависят от того, какие растения преобладали на лугах во время сбора. Обычно такой мед создается из нектара клевера, зверобоя, душицы, одуванчика. Вкус сладкий, с цветочным оттенком. Именно этот мед чаще всего подделывают продавцы, добавляя в него патоку или сироп. Срок кристаллизации зависит от того, какой медонос преобладает в составе. При кристаллизации становится белым.

Донниковый мед. Монофлерный сорт. Его добывают ранней осенью с цветения лугового сорняка. Мед получается янтарного или белого цвета, в послевкусии — легкий ванильный аромат. Янтарный мед кристаллизуется через месяц после сбора, белый — позднее. Белый донниковый мед активно подделывают, замешивая в него муку, крахмал или мел.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Польза меда

Акациевый мед. Монофлерный сорт. Очень жидкий и прозрачный. Цвет от бесцветного до нежно-желтого. Сладкий и с фруктовым послевкусием. Кристаллизуется примерно через год после откачки из улья. Загустевший мед становится белым или нежно-желтым. Для подделки свежего продукта продавцы нередко разбавляют его кукурузной патокой или обычной водой.

Горный мед. Полифлерный сорт. Нектар собирается с растений в горной местности Крыма, Алтая, Абхазии. Медоносами служат акация, радиола, черемуха, шиповник, клевер, душица, левзея, лаванда, мята. Оттенки цвета, вкус и запах зависит от того, какой медонос преобладал в момент сбора, а также от погодных условий. Диапазон оттенков — от лимонно-желтых до темно-янтарных. Вкус сладкий, не приторный, терпкий, иногда с горчинкой. При кристаллизации становится твердым настолько, что его нередко приходится резать ножом. Мед отличается высокой стоимостью, которая обусловлена сложностью добычи этого меда: чтобы откачать готовый продукт, ульи нередко приходится перевозить в более удобное для работы пчеловода место.

Как проверить качество продукта и какие сорта меда бывают светлыми и темными

Прежде всего при покупке меда необходимо знать, что есть сорта, которые бывают только темного цвета даже в момент сбора, а есть те, что имеют почти белый цвет. Чтобы вас не обманули, необходимо понимать, что свежий гречишный мед никогда не будет желтым, а акациевый — коричневым.

К светлым сортам относятся:

акациевый

донниковый

кипрейный

липовый

подсолнечниковый

сафлоровый

серпуховый

синяковый

тыквенный.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сорта меда

Среди темных сортов меда следует отметить:

вересковый

гречишный

дягилевый

каштановый

кориандровый

лавандовый

падевый

рябиновый

чернокленовый.

Если вы определились с выбором и убедились, что название сорта меда совпадает с цветом продукта, не лишним будет проверить чистоту меда. Для этого есть несколько способов, часть из них можно опробовать прямо в момент покупки.

Мед должен быть тягучим. С ложки он должен не стекать струйками, а тянуться. Если ложку поворачивать, мед будет «наматываться» на нее. Нанесите каплю меда на газетную бумагу. Если вокруг капли появилось мокрое пятно, значит, продукт разбавлен водой. Половину чайной ложки меда разведите в 100 мл воды, размешайте и добавьте туда пару капель йода. Если жидкость посинела, значит, в мед добавлен крахмал. Если ложку натурального меда добавить в стакан кипятка и размешать, то даже после остывания на дне не появится никакого осадка. Смешать одну чайную ложку меда с двумя ложками воды. Добавить пару капель нашатырного спирта. Если раствор поменял цвет — в него добавлена крахмальная патока. Развести мед в теплой воде и добавить уксус. Если пошла химическая реакция, значит, в продукт добавлен мел.

Кроме того, проверить мед можно на вкус. Натуральный продукт всегда вызывает чуть заметное першение в горле. Если его нет — вы попробовали подделку. Разумеется, никакой пользы от разбавленного меда не будет.

Какие сорта меда приносят пользу и какие могут быть вредны для организма

Людям с древнейших времен было известно о пользе меда для здоровья. Уникальными свойствами этого продукта пользовались лекари еще в Древнем Египте. Польза меда для организма доказана с научной точки зрения, и сегодня его широко используют в медицине и косметологии. Так, различные сорта меда имеют в составе:

витамины В, С, Е (особенно светлые сорта)

кальций

калий

натрий

фосфор

серу

цинк

медь

йод

железо (много в темных сортах)

фруктозу

глюкозу

флавониды

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сорта меда, описание

Благодаря широкому спектру полезных веществ мед применяют для борьбы с:

болезнями желудочно-кишечного тракта

заболеваниями сердечно-сосудистой системы

повышенной температурой

низкой эластичностью стенок сосудов

вирусами

грибковыми инфекциями

морщинами

Так, польза для организма липового меда заключается в его свойстве выступать потогонным средством и понижать температуру тела. Кроме этого, липовый мед позволяет укрепить сетчатку глаз, устранить воспаления в желудочно-кишечном тракте, улучшает состоянии кожи.

Гречишный мед, благодаря высокому содержанию железа рекомендуют при малокровии. Также он помогает при весеннем авитаминозе и уменьшает воспалительные процессы.

Польза для организма падевого меда в том, что он обладает успокоительным эффектом, поэтому его полезно принимать перед сном в период стрессов. Кроме того, он нормализует давление, благоприятно воздействует на стенки сосудов головного мозга.

Кипрейный мед считается отличным лекарством от простуды, помогает при воспалениях, обладает успокоительным эффектом. Его также рекомендуют употреблять женщинам при грудном вскармливании. Однако стоит помнить, что этот мед может приносить не только пользу, но и вред: в частности, он понижает свертываемость крови, а потому в некоторых случаях перед его употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, наслаждаясь сладким лакомством, не стоит забывать о его высокой калорийности. Любой мед, даже если он натуральный и собран в экологически чистом регионе, может принести не только пользу организму, но и вред. Так, употребление меда не рекомендуется:

грудным детям

аллергикам

диабетикам

людям с избыточным весом

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