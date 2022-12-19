Названы самые полезные сладости для детского новогоднего подарка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в беседе с NEWS.ru назвала ингредиенты полезного сладкого набора-подарка на Новый год. Для начала она отметила желейные конфеты, мармелад. Желатин (главный компонент такого лакомства), подчеркнула Одинаева, считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде. Как сказала диетолог, вреда от подобного угощения будет меньше, чем пользы. Она сообщила, что желатин и мармелад порой разрешают при лечебных диетах. При этом, заметила специалист, в лакомстве не должно быть глазури, которая может оказаться некачественной.

Второе — зефир и пастила. Полезный зефир — только на основе натурального яблочного пюре, без содержания сахара. Это также источник пектина, как и мармелад. Полезен и агар-агар в составе — это водоросль, позволяющая продукту намного быстрее приобрести желеобразную структуру без нарушения вкуса. Эти лакомства тоже входят в список диетических. Но опять же не забываем про глазурь и яркие красители, они для не для чувствительных детских желудков, — сообщила диетолог.

Помимо прочего, Одинаева назвала в списке полезных сладостей имбирные пряники (не принесут вреда при классической рецептуре), вафли (венские, голландские, бельгийские и так далее), а также фрукты, орехи и цукаты. Замыкает перечень шоколад.

Без него трудно представить себе новогодний подарок. Но пусть его будет немного. Достаточно плитки шоколада 50 граммов или три-четыре шоколадные конфеты. Только следует помнить, что мандарины, арахис и темный шоколад обладают аллергенными свойствами, — добавила специалист.

Ранее диетолог Татьяна Рыкалова рассказала, что традиционные новогодние блюда содержат много вредных для организма ингредиентов, таких как майонез, колбаса и крабовые палочки, однако их легко заменить на полезные без потери вкусовых качеств. По ее словам, в крабовом салате лучше использовать креветки, а в оливье — отварную говядину или курицу. Также она посоветовала вместо майонеза из магазина можно использовать более легкую заправку из оливкового масла, горчицы и классического йогурта.