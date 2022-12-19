Диетолог объяснила, как сделать новогодние блюда менее вредными Диетолог Рыкалова посоветовала заменить колбасу в оливье на отварную говядину

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Традиционные новогодние блюда содержат много вредных для организма ингредиентов, таких как майонез, колбаса и крабовые палочки, однако их легко заменить на полезные без потери вкусовых качеств, рассказала «Москве 24» диетолог Татьяна Рыкалова. По ее словам, в крабовом салате лучше использовать креветки, а в оливье — отварную говядину или курицу. Также она посоветовала вместо майонеза из магазина можно использовать более легкую заправку из оливкового масла, горчицы и классического йогурта.

Вместо жирного покупного майонеза приготовьте более легкую заправку: к 30 миллилитрам оливкового масла добавьте чайную ложку горчицы и 60 граммов классического йогурта (3,3%). Посолите по вкусу, насыпьте половину чайной ложки сушеного чеснока и размешайте до однородной консистенции, — рассказала Рыкалова.

Диетолог рассказала о способе приготовить селедку под шубой без майонеза. Для этого нужно мелко нарезать два отварных яйца и 200 граммов свеклы, два помидора и половину головки красного лука, а также авокадо и 200 граммов сельди. Такой салат, отметил эксперт, нужно выкладывать слоями, смазывая каждый из них облегченной заправкой. Помимо того, врач посоветовала приготовить к новогоднему столу желейный десерт на агар-агаре, который, в отличие от желатина, растительного происхождения, а также содержит йод и магний.

Французский шеф-повар Франсуа Фурнье, который живет в России уже 15 лет, ранее рассказал, что для оливье лучше отказаться от покупного майонеза и сделать заправку самостоятельно. Секрет его личного рецепта этого соуса заключается в том, что он смешивает оливковое и растительное масло в равной доле, чтобы добавить майонезу приятное послевкусие. Помимо того, эксперт допускает использовать лимонного сока и бальзамического уксуса в заправке для оливье.