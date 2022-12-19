Французский шеф-повар раскрыл свой секретный рецепт майонеза для оливье Повар Фурнье посоветовал в майонез для оливье добавлять оливковое масло

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Французский шеф-повар Франсуа Фурнье, который живет в России уже 15 лет, рассказал, что для оливье лучше отказаться от покупного майонеза и сделать заправку самостоятельно. Как сообщил он в беседе с «МК в Новосибирске», секрет его личного рецепта этого соуса заключается в том, что он смешивает оливковое и растительное масло в равной доле, чтобы добавить майонезу приятное послевкусие. Помимо того, эксперт допускает использовать лимонного сока и бальзамического уксуса в заправке для оливье.

Когда я делаю майонез, смешиваю оливковое и растительное масла в пропорции один к одному, чтобы было приятное послевкусие, но, чтобы оливковое не перешло на первый план, — пояснил Фурнье.

Повар добавил, что при приготовлении оливье с говядиной для майонеза можно использовать растопленную жидкость из холодца, содержащую желатин, вместо яичных желтков. Он пояснил, что оба этих ингредиента выполняют функцию эмульгатора.

Диетолог Ирина Писарева ранее рассказала, что популярный на новогодних праздниках салат оливье является не только очень калорийным, но и вредным. По ее словам, вред этого блюда заключается в сочетании ингредиентов, которые не стоит употреблять в пищу одновременно. Специалист пояснила, что картофель в сочетании с полуфабрикатами и майонезом способен вызвать несварение желудка. В связи с этим диетолог призвала подавать к столу более диетические и легкоусвояемые салаты и закуски.