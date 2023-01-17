Названы полезные при лечении простуды продукты Врач Окунев посоветовал при простуде есть больше овощей и фруктов

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Рацион по время простуды и ОРВИ должен состоять из обильного теплого питья, овощей, фруктов и легкой пищи, которая быстро усваивается, рассказал терапевт Дмитрий Окунев. В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что во время болезни стоит исключить острое, жареное и не добавлять в еду большое количество соли. Соблюдать такую диету особенно важно при гриппе и других заболеваниях с высокой температурой и резким началом болезни.

Продукты должны выбираться привычные, которые нравятся больному, но и легкие по калорийности и быстроусвояемые. Пища должна готовиться так, чтобы она была теплой. Главный инструмент для очистки от интоксикации во время болезни — чаи, компоты, кисели и морсы, — порекомендовал терапевт.

Врач посоветовал не перегружать организм и сократить порции для каждого приема пищи до 300 г. Терапевт объяснил это тем, что еда во время болезней усваивается дольше и создается дополнительная нагрузка на пищеварительный тракт. При этом, по словам Окунева, есть во время простудных заболеваний можно до пяти-шести раз в день маленькими порциями.

Терапевт обратил внимание на пользу куриного бульона при простудных заболеваниях: курица легко усваивается и содержит много цинка и магния. Для повышения витамина С и Р (рутин) специалист порекомендовал включить в рацион шиповник, черную смородину, черную рябину и лимоны. При высокой температуре, по словам Окунева, следует добавлять в пищу морковь, апельсины, петрушку, курагу, облепиху, а позже говяжью печень, печень трески, сливочное масло, сливки, твердый сыр, яйцо, жирные сметану и творог.

Ранее шеф-бариста Лесик поделился рецептом имбирного чая, полезного при простуде. Для этого напитка потребуются сок лимона, молотая корица, гречишный мед, вода и палочки имбиря. Подавать такой чай бариста рекомендует горячим.