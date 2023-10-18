Как выбрать микроволновую печь, чтобы греть, размораживать или запекать Расскажем, как выбрать микроволновую печь и какие полезные функции появились у этой техники к 2023 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать микроволновку

В октябре 1945 года миру было представлено новое изобретение, которое до сих пор остается востребованным в самых разных сферах деятельности, связанных с приготовлением и подачей пищи. Речь идет о сверхвысокочастотном излучении, или СВЧ, которое лежит в основе работы микроволновой печи. Сегодня мы расскажем, как выбрать микроволновую печь для дома или офиса, какие функции есть у самых современных моделей и какую микроволновку лучше купить для молодой пары или многодетной семьи.

Как работает СВЧ-печь и опасна ли она для здоровья

Микроволновые печи уступают по количеству мифов об их влиянии на здоровье только сотовым телефонам. Несмотря на различных слухи и домыслы, сегодня микроволновки не опаснее других электроприборов на кухне. Главным элементом этого бытового прибора является магнетрон, генерирующий магнитные волны сверхвысокой частоты, или микроволны. Благодаря их воздействию молекулы воды, содержащиеся в продуктах, начинают двигаться быстрее, что по законам физики вызывает нагрев пищи.

Чтобы обезопасить жизнь и здоровье пользователей, микроволновки имеют несколько степеней защиты, которые предотвращают распространение микроволн за пределы камеры печи. Именно поэтому микроволновка никогда не будет работать при неплотно закрытой дверце — это один из барьеров для излучения. Стекло дверки снабжено специальной сеткой, которая также экранирует волны. Подобные «ловушки» для излучения есть и внутри стенок печки.

В свою очередь магнетрон является самым уязвимым элементом прибора, поэтому он защищен от попадания пара и брызг пластиной из слюды. Чтобы продлить срок службы печки, необходимо регулярно очищать эту заслонку от загрязнений, используя влажную мягкую губку и мыло.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как выбрать микроволновую печь для дома

Какую микроволновку выбрать для дома и офиса

Прежде чем приступить к решению вопроса, какую микроволновку выбрать, стоит определиться с задачами, которые она должна выполнять. Собираетесь ли вы только разогревать пищу и размораживать продукты или планируете готовить различные блюда в СВЧ-печке? В зависимости от набора функций микроволновки можно разделить на:

соло-печи;

печки с грилем;

печи с функцией гриля и конвекцией;

печки с грилем, конвекцией и парогенератором.

Соло-печи

Эти модели имеют минимальный набор функций — размораживание и подогрев пищи. Кроме того, с их помощью можно приготовить самые простые блюда, например, яичницу или небольшие кексы в кружке. Такой вариант печи подходит, если вы предпочитаете более традиционные способы приготовления пищи — на плите или в духовке. А печку используете только для того, чтобы разморозить мясо или тесто и подогреть готовую еду. Такие же модели обычно приобретают для офисов, столовых, кафе быстрого питания, поездов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Самые маленькие микроволновки

Микроволновки с функцией гриля

Помимо магнетрона, излучающего микроволны, в таких печках есть нагревательный элемент, выполняющий функцию электрогриля. Немного мастерства и опыта — и такой прибор сможет заменить духовку. Например, в такой микроволновке можно запечь мясо, курицу или рыбу.

Если еще несколько лет назад роль гриля выполнял трубчатый электронагреватель, или ТЭН, то сегодня можно приобрести модели с кварцевым грилем. СВЧ-печи с ТЭНом стоят дешевле, а благодаря подвижности нагревательного элемента можно добиться равномерного пропекания продукта. Однако из-за сложной формы трубки ее сложно отчистить от брызг жира и нагара.

Кварцевый гриль приводит к удорожанию техники, однако за ним проще ухаживать, поскольку он встроен в верхнюю панель камеры и выглядит как некое подобие лампы. Греет такой гриль быстро и сильно, однако только с одной стороны, поэтому блюдо придется вручную переворачивать во время приготовления. Ситуацию может спасти дополнительный поддон из феррита, который нагревается от микроволн и передает тепло пище.

Впрочем, сегодня в продаже встречаются микроволновые печи с двумя типами грилей одновременно — их совместное использование уменьшает срок и упрощает приготовление блюд, а также позволяет добиться румяной корочки на всей поверхности запекаемого продукта.

Такие модели идеально подойдут для тех, кто любит готовить мясо и рыбу и при этом заботится об экономии времени.

Однако если при решении вопроса, какую микроволновую печь выбрать, вы остановились на моделях с грилем, то имейте в виду, что внутренняя камера такой техники требует тщательного ухода, поскольку во время приготовления пищи с использованием гриля закрыть блюдо защитным колпаком не получится, и весь жир, стекающий с мяса, окажется на стенках печки. Отмывать его лучше сразу после завершения готовки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Выбрать недорогую микроволновку

СВЧ-печи с функцией гриля и конвекцией

Такая печь — полноценная замена духовке, поскольку, помимо магнетрона и гриля, техника оборудована вентилятором, который равномерно распределяет горячий воздух по камере, обеспечивая его доступ к блюду со всех сторон.

Такие аппараты часто имеют встроенные программы для приготовления различных блюд, в том числе:

кексов;

коржей для торта;

мяса;

овощей;

печенья;

пирогов;

пиццы;

птицы;

рыбы;

супов.

При выборе техники с подобным набором функций следует убедиться, что электропроводка в вашем доме выдержит подобную нагрузку.

Такой вариант микроволновки подойдет для хозяек, которые регулярно готовят разнообразные блюда и любят эксперименты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Самая маленькая микроволновка только для разогрева

Микроволновые печи с парогенератором

Помимо всех вышеописанных функций, такая техника снабжена еще и парогенератором, который не только не дает еде пересохнуть во время приготовления, но и позволяет готовить мясо и овощи на пару.

Однако такой агрегат имеет больший, по сравнению с другими моделями, размер и дороже стоит. Кроме того, помимо стандартной очистки камеры печи от жира, технику с парогенератором придется очищать от накипи.

Впрочем, такая модель станет находкой для тех, кто планирует заменить одним видом техники пароварку и духовку.

Что лучше: самая маленькая или очень большая микроволновка

Озадачившись вопросом, какую микроволновку лучше купить, вы обязательно обратите внимание на размеры различных моделей техники. Так, в продаже можно встретить самые маленькие микроволновки, объем камеры которых составляет всего 12 литров. Это подходящий вариант для небольшого офиса или для тех, кто живет один. Также такие модели имеют малую мощность — от 500 Вт, а значит, нагрев еды будет занимать много времени. Зато такую микроволновку можно использовать даже в доме со старой проводкой. Однако следует понимать, что самая маленькая микроволновка подойдет только для разогрева еды в небольшой тарелке или миске.

Модели с объемом камеры от 20 литров подойдут для небольшой семьи или для офисной кухни. Размеры техники позволяют обеспечить ее грилем, а значит, в печке можно будет запекать мясо или овощи.

Большие микроволновые печи с объемом камеры от 35 литров и больше подойдут для промышленного использования, например, на кухне кафе или для большой семьи, где пища подогревается сразу на большом блюде. У таких печек высокая мощность — до 2100 Вт, они имеют множество встроенных функций для запекания самых разных блюд.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Какую микроволновку лучше купить

Как выбрать удобную печку

Помимо различных функций и размера, микроволновая печь должны быть удобна в использовании. Это зависит от таких характеристик, как материал внутреннего покрытия камеры и тип управления.

Внутреннее покрытие камеры бывает:

эмалированным;

из нержавеющей стали;

биокерамическим.

Эмаль — самый дешевый вариант, кроме того, она хорошо отмывается. Однако этот вариант покрытия быстро приходит в негодность из-за долгого воздействия высокой температуры и подвержен сколам при неаккуратном обращении.

Нержавейка также не вызывает удорожания техники и устойчива к повреждениям. Однако ее сложно отмыть от жира и нагара. При этом использовать чистящие порошки и металлические губки не рекомендуется — избавляться от грязи придется с помощью специальных гелей и мягких губок.

Биокерамика — самый дорогой вариант покрытия для внутренней камеры микроволновой печи. Она обладает антибактериальными свойствами, устойчива к повреждениям и долгому воздействию высоких температур. Кроме того, ее легко отмывать от жира.

Тип управления микроволновкой тоже немаловажен при постоянном использовании. Он бывает трех видов:

Механический. Две поворотные ручки, которые регулируют мощность и время. Минусом такого варианта управления является невозможность выставить время с точностью до минуты. Из плюсов можно отметить тот факт, что в случае поломки заменить ручку будет недорого. Кнопочный. Позволяет точно выставлять время и мощность. Однако кнопки быстро теряют внешний вид при постоянном использовании. Кроме того, в зависимости от вариант исполнения их может быть сложно отмыть. Сенсорный. Самый удобный и эстетичный вариант. Позволяет осуществлять точную настройку всех параметров работы микроволновой печи. Минусом такого типа управления является ненадежность — в случае скачка напряжения в сети, вероятнее всего, из строя выйдет именно сенсорная панель, ремонт которой стоит довольно дорого.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru СВЧ

Стоит ли выбирать недорогую микроволновку?

Если вам срочно необходимо приобрести микроволновую печь, а в бюджете подобные затраты не заложены, то, конечно, можно просто купить самую дешевую модель. Однако будьте готовы к тому, что она будет ненадежной и неудобной в использовании и быстро выйдет из строя.

Однако если вы решили с умом подойти к решению задачи, как выбрать микроволновку не переплачивая, то обратите внимание на модели со следующими характеристиками:

небольшой объем камеры — до 20 литров;

без дополнительных функций — только разогрев и размораживание;

эмалированное внутреннее покрытие камеры;

механическое управление;

мощность — 500–900 Вт.

И, конечно, покупайте микроволновую печь от известных мировых производителей. Это позволит вам выбрать бюджетную технику, не потеряв в качестве. Несмотря на невысокую стоимость, такой агрегат может благополучно проработать до десяти лет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как выбрать микроволновую печь в 2023 году

Как выбрать встраиваемую микроволновую печь?

Как выбрать встроенную микроволновую печь? Встраиваемая техника имеет все те же характеристики, что и отдельно стоящая. А потому подходящую модель можно выбрать заранее, а потом сообщить дизайнеру кухни, что именно вам необходимо.

Впрочем, учтите, что встроить в кухню можно и обычную микроволновку — для этого делается специальная рамка, которая позволит технике органично вписаться в интерьер. Главное, чтобы цвет внешней панели печки сочетался с цветом другого оборудования на кухне.

Что еще нужно знать о современных микроволновках

В продаже имеются модели с защитой от детей.

Чтобы защитить камеру печки от брызг разогреваемых блюд, обязательно используйте защитный колпак. Однако готовить с такой защитой не получится.

Чтобы разогревать в микроволновой печи одновременно две тарелки, можно купить специальную этажерку.

Помимо обычного магнетрона, который работает с постоянной мощностью, на рынке представлены модели с инверторной работой устройства. Это означает, что магнетрон начинает разогрев пищи на максимальной мощности, работает постоянно, а к концу времени разогрева постепенно снижает мощность. Такой способ позволяет равномерно прогревать все блюдо.

Если магнетрон в печке расположен сбоку — для равномерного прогрева блюда необходим поворотный стол. Если устройство находится сверху или снизу, то поворот стола не нужен. Такие печки потребляют меньше электроэнергии.

Для соло-печки достаточно мощности до 900 Вт. Микроволновкам с функцией гриля для максимально эффективной работы потребуется до 1,5 кВт. С функцией конвекции — до 2 кВт.

В современных моделях производитель предусматривает множество дополнительных функций — от автоматического составления программы приготовления блюда до функции самоочистки. Перед покупкой тщательно подумайте, будете ли вы использовать их. Если нет — не стоит переплачивать.

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