12 мая 2026 в 17:25

Белые вещи не сереют и не желтеют — домашний способ отбелить без хлорки и кипячения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белые вещи быстро теряют свежий вид: появляется серый налет и желтизна, даже если стирать их регулярно. Магазинные отбеливатели часто не спасают, а кипячение и хлорка только портят ткань. Но есть простые домашние методы, которые возвращают белизну без лишнего риска.

Один из самых доступных вариантов — обычный аспирин. Несколько таблеток нужно растолочь, растворить в теплой воде и замочить вещи на пару часов. Белье заметно светлеет без повреждения волокон и становится почти как новое.

Хорошо работает и смесь соды с перекисью водорода. В воде образуется активный кислород, который вытягивает загрязнения и осветляет ткань. Вещи лучше оставить в растворе на ночь, а утром просто постирать как обычно.

Для легкого отбеливания подходит и лимонный сок. Его добавляют в воду для полоскания — он убирает тусклость и оставляет свежий запах. А для старых пятен помогает паста из соли, соды и лимона: ее втирают в загрязнение и оставляют на час.

Отдельный секрет — солнце. Влажные белые вещи на ярком свету становятся заметно белее всего за несколько часов. Ультрафиолет работает как природный отбеливатель без всякой химии.

И еще важно не портить белье с самого начала: стирать белое отдельно и по возможности смягчать воду содой. Тогда вещи дольше остаются чистыми и светлыми.

Автор Марина Макарова уже последовала этим советам. Чтобы ткань была мягкой, как после кондиционера, добавьте в барабан стиральной машины теннисный мячик.

Ранее сообщалось, что со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность.

Марина Макарова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
