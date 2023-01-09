Шеф-бариста поделился рецептом полезного имбирного напитка Шеф-бариста Лесик посоветовал в период заболеваний употреблять напиток из имбиря и меда

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В период заболевания могут помочь не только лекарства, но и напитки из ингредиентов, богатых витаминами, рассказал шеф-бариста Дмитрий Лесик «Газете.Ru». По его словам, одним из таких напитков является медовый чай с имбирем. Для его приготовления понадобятся сок лимона, молотая корица, гречишный мед, вода и палочки имбиря. Сделать подачу красивой и интересной поможет слайс имбиря, палочка корицы или лист мяты.

Добавить в питчер имбирь, мяту и подавить мадлером. Затем добавить все остальные ингредиенты в питчер, нагреть и размешать паровиком. Перелить в чайник, через сито, — поделился способом приготовления Лесик.

Чтобы сделать вкус ярким и насыщенным, все ингредиенты лучше разогреть в сотейнике. Подавать чай следует горячим. Шеф-бариста порекомендовал для хорошего настроения разделять напиток с близкими людьми.

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