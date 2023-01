Названы витамины, которые помогут пережить зиму Терапевт Тимаков призвал употреблять продукты с витамином D и омега- кислотами

Врач-терапевт Евгений Тимаков заявил NEWS.ru, что зимой не стоит заменять натуральные источники витаминов на искусственные. По его словам, лучше всего употреблять продукты, богатые витамином D и омега-кислотами. Это убережёт от простуд и вирусов, подчеркнул он.

Вообще я крайне советую не заменять натуральные источники витаминов искусственными. Вам просто необходимо на регулярной основе принимать в пищу продукты, богатые витамином D, и стараться выбирать пищу без присутствия в составе различных химикатов. А также не стоит забывать и про омега-кислоты. Собственно, при соблюдении этих нехитрых правил никакой мороз с простудой вам будут не страшны, — заявил Тимаков.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru посоветовала зимой обращать особое внимание на продукты, богатые витамином C и аскорбиновой кислотой. Она отметила, что в холодное время года традиционно меняется ассортимент овощей и фруктов. В частности, нужно делать выбор в пользу продуктов, которые дольше хранятся, например, белокочанная и квашеная капуста, в которой хорошо сохраняется витамин C. Из фруктов стоит отдать предпочтение цитрусовым, так как в них витамин C сохраняется за счет плотной корочки.