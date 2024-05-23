Грузинский суп харчо — это наваристое блюдо с мясом, рисом и орехами. Делимся классическим рецептом сытного деликатеса.
Ингредиенты
- говядина на кости — 800 г;
- рис — ½ стакана (около 100 г);
- грецкие орехи — 100 г;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- ткемали — 4 ст. л.;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- петрушка, укроп, кинза — 1 пучок;
- перец горошком — 6 шт.;
- перец молотый — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления
Промойте мясо, срежьте с кости. Отварите бульон с луковицей и перцем (потребуется около 1,5 часа). Готовый бульон процедите.
Промойте рис и замочите на 15 минут. Засыпьте в бульон и варите 15 минут.
Нашинкуйте лук, пассеруйте с маслом в сковороде до прозрачности. Добавьте размятые томаты, паприку, перец и хмели-сунели, перемешайте. Влейте ткемали и томатную пасту, досыпьте измельченный чеснок.
Очистите и перетрите орехи, добавьте к зажарке. Держите на огне 10 минут.
Нарежьте вареную говядину, выложите в бульон. После закипания всыпьте зажарку. Добавьте нашинкованную зелень, лавровый лист. Варите пять минут, затем дайте настояться 15–20 минут.
Грузинский суп харчо с характерной кислинкой готов! Можно подать со свежей зеленью.
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