Как приготовить грузинский суп харчо: оригинальный рецепт

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Грузинский суп харчо

Грузинский суп харчо — это наваристое блюдо с мясом, рисом и орехами. Делимся классическим рецептом сытного деликатеса.

Ингредиенты

говядина на кости — 800 г;

рис — ½ стакана (около 100 г);

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 3–4 зубчика;

помидоры — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

ткемали — 4 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

петрушка, укроп, кинза — 1 пучок;

перец горошком — 6 шт.;

перец молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления

Промойте мясо, срежьте с кости. Отварите бульон с луковицей и перцем (потребуется около 1,5 часа). Готовый бульон процедите.

Промойте рис и замочите на 15 минут. Засыпьте в бульон и варите 15 минут.

Нашинкуйте лук, пассеруйте с маслом в сковороде до прозрачности. Добавьте размятые томаты, паприку, перец и хмели-сунели, перемешайте. Влейте ткемали и томатную пасту, досыпьте измельченный чеснок.

Очистите и перетрите орехи, добавьте к зажарке. Держите на огне 10 минут.

Нарежьте вареную говядину, выложите в бульон. После закипания всыпьте зажарку. Добавьте нашинкованную зелень, лавровый лист. Варите пять минут, затем дайте настояться 15–20 минут.

Грузинский суп харчо с характерной кислинкой готов! Можно подать со свежей зеленью.

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