Зира: что это, чем отличается от тмина, в какие блюда ее добавлять

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Зира

Эта пряность должна быть на кухне каждого любителя восточной кухни. Впрочем, несмотря на неповторимый аромат, ее часто путают с другими приправами. Все это — о зире. Рассказываем, что это такое и как правильно использовать ее при приготовлении блюд.

Что такое зира

Зира — это приправа, сделанная из семян одноименного растения (род — кмин, семейство — зонтичные). Она также известна как кумин. Специя продается в виде как цельных семян, так и порошка. Ей присущ коричневый цвет с легким зеленоватым или серым оттенком.

Отличительная черта зиры — ее аромат. Он навевает ассоциации с орехами, древесиной. А еще — с жаркими странами. И неспроста: кумин очень популярен в странах Азии, например, в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Но его используют и в других уголках света, например в Греции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что такое зира

Чем отличаются зира и тмин

Зиру часто путают с тмином — другими пряными семенами. Это происходит из-за внешнего сходства. Однако вкус и аромат специй совсем не похожи.

Аромат зиры насыщенный, с нотками ореха, отдающий горечью. Кулинары часто характеризуют его как «теплый». Тмин, наоборот, «холодный»: ему присущ цитрусовый привкус, легкая острота. Зиру можно сочетать с другими специями. Тмин, напротив, обычно используется соло.

В какие блюда добавляют зиру

Зира в первую очередь ассоциируется с восточной кухней. И не без причин: эта приправа неизменно входит в состав классического плова. Однако пловом сфера применения зиры не ограничивается. Приправа идеально дополнит:

крупы;

картофель;

выпечку;

рагу;

карри;

фарш;

фасоль, чечевицу или нут;

панировку;

домашние соусы;

маринады.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Зира в кулинарии

Зира — пряность для ценителей ярких ароматов. Благодаря неповторимым свойствам она подходит для самых разнообразных блюд.

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