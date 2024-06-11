Диетолог назвала неожиданную пользу зеленого лука Диетолог Соломатина: содержащийся в зеленом луке коллаген помогает держать форму

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Зеленый лук содержит большое количество коллагена, который является соединительной тканью для клеток организма, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, без коллагена человек не держал бы форму.

Без него человек бы «растекся» по земле и не держал бы форму. Особенно важен коллаген людям в возрасте: его становится все меньше, и он хуже обновляется, что приводит к окостенению суставов, жесткости мышц, появлению морщин, слабости десен и изменениям глазного яблока, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что в луке также содержится витамин С и органические кислоты, стимулирующие пищеварение. Кроме того, в нем есть большое количество клетчатки и кверцитин, который использовали для лечения от коронавируса.

Раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налету, — добавила Соломатина.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что зеленый лук лучше репчатого помогает иммунитету бороться с бактериями. По его словам, это достигается за счет содержания в продукте аллицина, которого в репчатом луке меньше, чем в зеленом.