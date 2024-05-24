Готовим сугудай — рыбную закуску с севера России: очень быстро и просто

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Сугудай

Сугудай (сагудай) — традиционная рыбная закуска родом с севера России. Она богата питательными веществами и очень проста в приготовлении. Делимся популярным рецептом.

Ингредиенты

Филе рыбы (голец, щука, скумбрия и др. по вкусу) — 500 г.

Лук — 1 шт.

Лавровый лист — 1 ст.

Масло растительное — 2–4 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Соль — 0,5–1 ст. л.

Сахар — по вкусу (необязательно).

Перец молотый — по вкусу.

Вода кипяченая — 100 мл.

Способ приготовления

Если берете цельную рыбу, подготовьте филе. Рыбу очистите, удалите внутренности, снимите плавники с хребта и удалите кости. Филе нарежьте ломтиками по 2 см.

Лук нарежьте кольцами или полукольцами.

В пиале смешайте воду, масло, уксус, соль, перец и при желании сахар. Обмакните рыбу в смесь.

Выложите дно банки для засолки луком, добавьте лаврушку. Сверху положите рыбу, потом — лук, рыбу и так далее, пока ингредиенты не закончатся. Последний слой должен быть луковым. Залейте маринадом и уберите в холодильник на 30 минут.

Сугудай готов! Это только один — очень простой и быстрый — из способов приготовления закуски.

Ранее мы поделились рецептом аппетитного рыбника.

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