Сугудай (сагудай) — традиционная рыбная закуска родом с севера России. Она богата питательными веществами и очень проста в приготовлении. Делимся популярным рецептом.
Ингредиенты
- Филе рыбы (голец, щука, скумбрия и др. по вкусу) — 500 г.
- Лук — 1 шт.
- Лавровый лист — 1 ст.
- Масло растительное — 2–4 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Соль — 0,5–1 ст. л.
- Сахар — по вкусу (необязательно).
- Перец молотый — по вкусу.
- Вода кипяченая — 100 мл.
Способ приготовления
Если берете цельную рыбу, подготовьте филе. Рыбу очистите, удалите внутренности, снимите плавники с хребта и удалите кости. Филе нарежьте ломтиками по 2 см.
Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
В пиале смешайте воду, масло, уксус, соль, перец и при желании сахар. Обмакните рыбу в смесь.
Выложите дно банки для засолки луком, добавьте лаврушку. Сверху положите рыбу, потом — лук, рыбу и так далее, пока ингредиенты не закончатся. Последний слой должен быть луковым. Залейте маринадом и уберите в холодильник на 30 минут.
Сугудай готов! Это только один — очень простой и быстрый — из способов приготовления закуски.
Ранее мы поделились рецептом аппетитного рыбника.
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