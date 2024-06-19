Диетолог раскрыла, каким «мощным» эффектом обладает шоколад Диетолог Барредо: шоколад обладает мощным противовоспалительным эффектом

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Шоколад обладает мощным противовоспалительным эффектом за счет содержания флавоноидов, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. По ее словам, также они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, работу головного мозга, благотворно действуют на состояние кожи.

Шоколадные флавоноиды также хорошо воздействуют на нервную систему, проникают через гематоэнцефалический барьер и стимулируют работу гамма-аминомасляной кислоты и рецепторов к ней. Поэтому шоколад имеет успокаивающий эффект при стрессе, — отметила она.

Кроме того, есть исследования, которые доказывают, что именно какао вызывает стимуляцию роста полезных бактерий в кишечнике, поэтому шоколад может работать как пребиотик, добавила собеседница издания. А еще в шоколаде много магния и меди.

Ранее Барредо сообщила NEWS.ru, что симптомами резкого падения уровня сахара в крови являются повышенная потливость, дрожь в теле и руках, головокружение и помутнение в глазах. Внезапные изменения могут говорить о длительном голодании или проблемах с поджелудочной железой. Она подчеркнула, что подобное состояние в ряде случаев говорит о развитии сахарного диабета первого и второго типов.

До этого врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что зеленый лук лучше репчатого помогает иммунитету бороться с бактериями. Это достигается за счет содержания в продукте аллицина, которого в репчатом луке меньше, чем в зеленом.