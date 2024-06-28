Оладьи из куриного филе: готовим сытное и вкусное блюдо для худеющих

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетические оладьи из курицы

Все, кто решает заняться фигурой и начинает соблюдать диету, сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие в рационе привычных блюд. К счастью, готовить такие блюда из разрешенных на диете ингредиентов никто не запрещает. Сегодня поделимся проверенным рецептом оладий из куриного филе, которые придумали последователи диеты Дюкана. Их можно есть даже на ночь!

Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг;

куриные яйца — 3 шт.;

молоко 1,5% — 3–4 ст. л.;

свежий укроп — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу;

подсолнечное масло (при необходимости) — 1 ч. л.

Куриное филе подморозить, так, чтобы оно стало твердым, но поддавалось ножу. Мелко порубить мясо. Пропускать через мясорубку, измельчать в блендере или натирать на терке не стоит — у вас получатся обычные котлеты. В большую миску выложить рубленое филе, добавить яйца, молоко, соль и перец. Укроп мелко порезать и добавить к мясу. Все тщательно перемешать руками.

Раскалить сковороду с антипригарным покрытием. При необходимости смазать ее перед первой партией оладий растительным маслом. Из фарша руками формировать оладушки и выкладывать их на сковороду. Чем меньше получаются заготовки, тем меньше времени потребуется для их приготовления. Обжарить каждую с обеих сторон. Подавать такие оладьи можно с подсоленным греческим йогуртом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Куриные оладьи

Калорийность куриных оладий на сковороде на 100 г составляет всего 113 ккал. БЖУ: 19,81/2,81/0,64.

Примерное время приготовления: 40 минут.

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