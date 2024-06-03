Грядет сезон кабачков. Сегодня расскажем, как быстро и просто приготовить сытный и вкусный ужин — кабачки, запеченные с фаршем в духовке.
Ингредиенты:
- кабачки — 1 шт., крупный;
- фарш куриный — 0,5 кг;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- рис — 0,5 ст., готовый;
- лук репчатый — 1 шт., большой;
- майонез, соль, перец — по вкусу;
- масло оливковое — 3 ст. л.
Для приготовления этого блюда лучше взять крупный кабачок. Его необходимо порезать кольцами, толщиной 2–3 см, очистить от кожуры и семечек. Лук почистить, мелко порезать и пассеровать на сковороде с небольшим количеством масла 5 минут. Смешать в миске сырой фарш, отваренный рис, пассерованный лук, вбить яйцо, добавить соль и перец и хорошо перемешать руками. Кабачки начинить фаршем и уложить на противень, застеленный силиконовым ковриком для выпечки. Шапочку из фарша смазать майонезом, а кабачки — оливковым маслом.
В разогретую духовку поставить противень и выпекать на среднем огне 40–60 минут, в зависимости от особенностей духовки. В процессе приготовления можно пару раз дополнительно смазать кабачки выступившим из фарша соком или маслом.
Кабачки, запеченные с фаршем в духовке, можно подавать без гарнира. При сервировке посыпать мелко порезанной зеленью.
Ранее мы поделились рецептами диетического смузи с сельдереем.
Читайте также:
Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту
Простой рецепт фруктового салата: готовим легкую диетическую закуску
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: легко и быстро
Как приготовить творожный сыр из замороженного кефира: пошаговый рецепт
Рецепт сливочного паштета из куриной печени в домашних условиях