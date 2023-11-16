Россиянам раскрыли, вредны ли тефлоновые сковородки для здоровья Радиолог Романов: тефлон при постоянном попадании в пищу может нанести вред

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Тефлоновые сковородки могут навредить здоровью, если частички покрытия на протяжении долгого времени постоянно попадают в пищу, рассказал заведующий отделением радиологии Денис Романов. В разговоре с Пятым каналом врач уточнил, что спустя несколько лет в организме могут начать развиваться патологические процессы.

Речь идет всегда о долгом, многолетнем, а то и многодесятилетнем процессе поступления каких-то определенных вредных веществ с пищей, накоплении их. И спустя какое-то время развитии каких-то патологических процессов, — подчеркнул специалист.

Чтобы антипригарное покрытие сковороды стало выделять канцерогены, температура нагрева должна быть не ниже 400 градусов. Романов пояснил, что на фоне чрезмерного избыточного нагревания тефлон действительно превращается в яд.

Ведущий научный сотрудник научной лаборатория РЭУ имени Г. В. Плеханова Анатолий Ольхов в свою очередь отметил, что тефлон представляет собой материал, состоящий всего из двух элементов: углерода и фтора. Эксперт уточнил, что при попадании кусочка антипригарного покрытия ничего страшного не произойдет: он выйдет из организма, не нанеся никакого вреда.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что вред тефлоновой посуды доказан по результатам многочисленных научных исследований. По ее словам, помимо рака, использование таких сковородок также грозит развитием заболеваний щитовидной железы.