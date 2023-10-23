Малышева рассказала, какие сковородки наиболее опасны для здоровья Малышева предупредила об угрозе рака при использовании тефлоновых сковородок

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Сковородки с тефлоновым покрытием представляют опасность для здоровья, так как они выделяют канцерогенные вещества, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, вред тефлоновой посуды доказан по результатам многочисленных научных исследований. Помимо рака, использование таких сковородок также грозит развитием заболеваний щитовидной железы.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что при нагревании тефлоновой сковороды выделяются перфтороктановая кислота (ПФОК) и сульфонаты. Эти вещества относятся к числу канцерогенов. Согласно результатам исследований, использование тефлоновой посуды способствует развитию рака молочных желез, поджелудочной железы, простаты и других органов. Сковородки с керамическим и каменным покрытиями считаются более безопасными, так как данных об их опасности в настоящий момент нет.

Глобально, каким бы ни было покрытие сковородки, весь вопрос заключается в температуре дымления масла. Когда масло дымится, выделяются полиароматические углеводороды. Они вызывают рак. Поэтому лучше не жарить, а тушить, — отметила Малышева.

Елена Малышева ранее рассказала, какие продукты полезны для профилактики рака. По ее словам, к их числу относятся продукты, в состав которых входит селен. Это вещество помогает организму бороться с негативным влиянием свободных радикалов.