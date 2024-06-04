Как приготовить нежный стейк из свинины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить нежный стейк из свинины

Стейк из свинины — отличный вариант для того, чтобы быстро сделать обед или ужин. Однако это мясо легко можно пересушить, если неправильно его приготовить. Сегодня расскажем, как приготовить нежный стейк из свинины.

Для того чтобы стейк получился мягким, с хрустящей корочкой, надо выбирать для его приготовления свиную шею. В этой части достаточно жира, чтобы мясо не пересохло при жарке.

Свиную шею необходимо нарезать кусками толщиной не более 3 см. После этого необходимо уложить мясо в миску, накрыть крышкой и оставить на час при комнатной температуре, чтобы оно не было холодным. Когда придет время жарить мясо, раскалите сковороду с толстым дном, стейки обсушите с обеих сторон бумажным полотенцем, натрите смесью соли и черного перца и уложите на сковороду.

Свинину необходимо обжаривать с каждой стороны по 8–9 минут. Первые 3–4 минуты — на большом огне, затем — на среднем. Переворачиваем стейк только один раз: если в процессе приготовления часто переворачивать мясо, то оно высохнет.

Теперь вы знаете, как приготовить нежный стейк из свинины.

Ранее мы поделились рецептом кабачков, запеченных с фаршем в духовке.

Читайте также:

Классический рецепт узбекского плова в казане на плите

Рецепт спаржи по-корейски: как приготовить аппетитную спаржу за 10 минут

Классический рецепт спагетти болоньезе как в ресторане

Как приготовить солянку: классический рецепт кисло-соленого супа с колбасой

Как готовят и с чем едят рыбный соус — любимую приправу древнеримской знати