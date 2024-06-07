Рецепт домашней буженины — идея для сытной закуски

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Домашняя буженина: рецепт

Домашняя буженина всегда вкуснее той, что куплена в магазине. Однако надо уметь правильно ее приготовить. Предлагаем сделать это по следующему рецепту.

Ингредиенты:

свиной окорок — 800 г;

острая горчица — 1 ст. л.;

чеснок — 3 крупные дольки;

черный молотый перец, соль — по 1 ч. л.;

подсолнечное масло — 1 ст. л.

В окороке со всех сторон сделать небольшие надрезы-кармашки, положить в них нарезанный тонкими брусками чеснок. В миске смешать масло с горчицей, добавить соль и перец. Хорошо перемешать и обмазать маринадом со всех сторон мясо. После этого свинину следует плотно обернуть пищевой пленкой, чтобы исключить доступ воздуха, и убрать в холодильник на 24 часа.

На следующий день разогреть духовку до 220 градусов, вытащить свинину, снять пленку и завернуть окорок в фольгу. Поставьте в духовой шкаф на 15 минут, а затем убавьте огонь так, чтобы внутри была температура 180 градусов. Буженину следует выдержать там еще 1,5 часа. После этого достать мясо из духовки и полностью остудить при комнатной температуре.

Домашнюю буженину лучше подавать полностью холодной в качестве закуски или приготовить с ней бутерброды. Мясо прекрасно сочетается с острыми соусами, горчицей и хреном.

Ранее мы поделились рецептом советского соуса «Южный».

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