Домашняя буженина всегда вкуснее той, что куплена в магазине. Однако надо уметь правильно ее приготовить. Предлагаем сделать это по следующему рецепту.
Ингредиенты:
- свиной окорок — 800 г;
- острая горчица — 1 ст. л.;
- чеснок — 3 крупные дольки;
- черный молотый перец, соль — по 1 ч. л.;
- подсолнечное масло — 1 ст. л.
В окороке со всех сторон сделать небольшие надрезы-кармашки, положить в них нарезанный тонкими брусками чеснок. В миске смешать масло с горчицей, добавить соль и перец. Хорошо перемешать и обмазать маринадом со всех сторон мясо. После этого свинину следует плотно обернуть пищевой пленкой, чтобы исключить доступ воздуха, и убрать в холодильник на 24 часа.
На следующий день разогреть духовку до 220 градусов, вытащить свинину, снять пленку и завернуть окорок в фольгу. Поставьте в духовой шкаф на 15 минут, а затем убавьте огонь так, чтобы внутри была температура 180 градусов. Буженину следует выдержать там еще 1,5 часа. После этого достать мясо из духовки и полностью остудить при комнатной температуре.
Домашнюю буженину лучше подавать полностью холодной в качестве закуски или приготовить с ней бутерброды. Мясо прекрасно сочетается с острыми соусами, горчицей и хреном.
Ранее мы поделились рецептом советского соуса «Южный».
Читайте также:
Ленивые голубцы на сковороде: рецепт для торопливых хозяек
Филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов из меню ПМЭФ
Как приготовить нежный стейк из свинины
Кабачки, запеченные с фаршем в духовке: рецепт на скорую руку
Готовим малосольные огурцы в пакете: самый простой и быстрый рецепт