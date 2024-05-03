Эндокринолог Янг рассказала, как улучшить пищеварение Эндокринолог Янг назвала простые правила для здорового пищеварения

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Наладить и облегчить пищеварение можно, включив в ежедневное меню продукты, содержащие клетчатку, рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг. Врач также посоветовала заменить простые углеводы в рационе на сложные.

Для комфортного пищеварения специалист рекомендует долго и тщательно жевать пищу, чтобы помочь желудку и избежать переедания. Доктор советует начинать любой прием пищи с белка. Так трудно усваиваемым продуктам достанется порция насыщенного желудочного сока.

Эксперт призывает правильно и в умеренном количестве употреблять жиры, добавить в рацион авокадо, орехи и оливковое масло, а также не есть за два часа до сна или ложиться после трапезы днем. После обеда Янг советует совершить небольшую прогулку, чтобы активизировать процесс пищеварения. Кроме того, следует употреблять меньше соли и добавлять в блюда пряности и специи, которые помогают усваивать протеин, например корицу, горчицу, куркуму или зиру.

Ранее другой диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.