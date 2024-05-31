Готовим малосольные огурцы в пакете: самый простой и быстрый рецепт

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Рецепт малосольных огурцов в пакете

Грядет сезон огурцов. В особо урожайные годы их буквально некуда девать. Поэтому лучше побыстрее приготовить и съесть. Сегодня узнаем, как приготовить малосольные огурцы в пакете по простому и быстрому рецепту.

Ингредиенты:

свежие огурцы — 1 кг, маленькие;

укроп — 1 пучок;

соль — 1 ст. л.;

сахар — ½ ч. л.;

свежий чеснок — 3 дольки;

черный перец молотый — по вкусу.

Огурцы тщательно промыть, срезать поврежденные места, нарезать на 2–3 части каждый, переложить в плотный полиэтиленовый пакет. Укроп вымыть, обсушить бумажным полотенцем, зелень руками оборвать со стебля. Чеснок порезать на мелкие кубики. Затем зелень и чеснок высыпать в пакет, добавить соль, перец и сахар, плотно завязать его и потрясти, чтобы все ингредиенты как следует перемешались.

После этого пакет следует положить в холодильник на 1 час, затем достать, еще раз перемешать и снова убрать в холодильник. Через час еще раз повторить процедуру.

Разнообразить вкус малосольных огурцов в пакете можно добавлением нарезанного жгучего перца, смородинового, вишневого или лаврового листа, тертого корня хрена.

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