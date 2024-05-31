Грядет сезон огурцов. В особо урожайные годы их буквально некуда девать. Поэтому лучше побыстрее приготовить и съесть. Сегодня узнаем, как приготовить малосольные огурцы в пакете по простому и быстрому рецепту.
Ингредиенты:
- свежие огурцы — 1 кг, маленькие;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- свежий чеснок — 3 дольки;
- черный перец молотый — по вкусу.
Огурцы тщательно промыть, срезать поврежденные места, нарезать на 2–3 части каждый, переложить в плотный полиэтиленовый пакет. Укроп вымыть, обсушить бумажным полотенцем, зелень руками оборвать со стебля. Чеснок порезать на мелкие кубики. Затем зелень и чеснок высыпать в пакет, добавить соль, перец и сахар, плотно завязать его и потрясти, чтобы все ингредиенты как следует перемешались.
После этого пакет следует положить в холодильник на 1 час, затем достать, еще раз перемешать и снова убрать в холодильник. Через час еще раз повторить процедуру.
Разнообразить вкус малосольных огурцов в пакете можно добавлением нарезанного жгучего перца, смородинового, вишневого или лаврового листа, тертого корня хрена.
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