На форуме ПМЭФ, который стартовал сегодня, участники могут отведать сеты из различных блюд российской кухни. Предлагаем приготовить филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов.
Ингредиенты для основного блюда:
- филе говядины — 400 г;
- домашний майонез — 3 ст. л.;
- репчатый лук — 1 шт. (большая луковица);
- картофель розовый — 10 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Ингредиенты для мусса:
- лесные грибы — 400 г;
- сыр рикотта — 150 г;
- лук-шалот — 1 шт.;
- цедра апельсина — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Филе нарезать кусочками и замариновать в половине порции майонеза с солью и перцем на 30 минут. После чего выложить на противень, смазанный маслом, поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Картофель и лук почистить, замариновать в майонезе со специями, добавить на противень к мясу и запекать еще 30 минут.
Для приготовления мусса грибы нарезать тонкими кусочками. Лук-шалот и петрушку измельчить и пассеровать на оливковом масле 5 минут. Добавить грибы и жарить на сильном огне 2 минуты. Добавить соль, перец и тушить на медленном огне 40 минут. В блендере измельчить тушеные грибы, рикотту и апельсиновую цедру до получения кремообразной массы. Охладить в течение 1 часа. При подаче на стол мясо с картофелем полить муссом. При желании украсить зеленью.
Теперь вы знаете, как приготовить филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов из меню участников ПМЭФ.
Ранее мы поделились рецептом нежного стейка из свинины.
Читайте также:
Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту
Простой рецепт фруктового салата: готовим легкую диетическую закуску
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: легко и быстро
Как приготовить творожный сыр из замороженного кефира: пошаговый рецепт
Рецепт сливочного паштета из куриной печени в домашних условиях