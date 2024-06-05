Филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов из меню ПМЭФ

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Филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов

На форуме ПМЭФ, который стартовал сегодня, участники могут отведать сеты из различных блюд российской кухни. Предлагаем приготовить филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов.

Ингредиенты для основного блюда:

филе говядины — 400 г;

домашний майонез — 3 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт. (большая луковица);

картофель розовый — 10 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Ингредиенты для мусса:

лесные грибы — 400 г;

сыр рикотта — 150 г;

лук-шалот — 1 шт.;

цедра апельсина — 1 ч. л.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

свежая петрушка — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу.

Филе нарезать кусочками и замариновать в половине порции майонеза с солью и перцем на 30 минут. После чего выложить на противень, смазанный маслом, поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты из меню ПМЭФ

Картофель и лук почистить, замариновать в майонезе со специями, добавить на противень к мясу и запекать еще 30 минут.

Для приготовления мусса грибы нарезать тонкими кусочками. Лук-шалот и петрушку измельчить и пассеровать на оливковом масле 5 минут. Добавить грибы и жарить на сильном огне 2 минуты. Добавить соль, перец и тушить на медленном огне 40 минут. В блендере измельчить тушеные грибы, рикотту и апельсиновую цедру до получения кремообразной массы. Охладить в течение 1 часа. При подаче на стол мясо с картофелем полить муссом. При желании украсить зеленью.

Теперь вы знаете, как приготовить филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов из меню участников ПМЭФ.

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