В СССР кулинары изобретательно умели придумывать различные заменители ингредиентов, популярных в досоветский период. Так, соус соя-кабуль был заменен соусом «Южный», который полюбился многим. Предлагаем его рецепт, чтобы оценить, что советские граждане подавали к столу.
Ингредиенты:
- соевый соус — ½ ст.;
- говяжья печень — 250 г;
- яблоко — 1 шт., крупное;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- луковица — 1 шт., крупная;
- чеснок — 1 долька;
- перец горошком — 3 шт.;
- гвоздика — 1 шт.;
- вино — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- сахар — 4 ч. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- кинза, базилик, петрушка, укроп — по 3 веточки.
Сырую печень очистить от пленок, промыть, обсушить полотенцем и измельчить блендером. Добавить соевый соус, очищенное от кожуры и сердцевины яблоко и снова измельчить. Ввести томатную пасту и вино, перемешать. Затем добавить в блендер очищенную луковицу и дольку чеснока, снова измельчить.
Перец горошком и гвоздику измельчить в ступке и всыпать в чашу со смесью, добавить соль, сахар, ввести растопленное сливочное масло, зелень. Снова измельчить блендером. Если смесь получилась слишком густой — добавить холодной воды, если, наоборот, жидкой — ее можно загустить небольшим количеством крахмала. Перелить в кастрюлю или сотейник, поставить на огонь и довести до кипения. Затем в течение получаса варить на медленном огне, периодически помешивая.
Остудить и перелить в стеклянную емкость. Хранить в холодильнике.
Советский соус «Южный» идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, в качестве приправы к гарниру, а также как усилитель вкуса для салатных заправок.
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