Рецепт соуса «Южный» — вкус из советского детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт советского соуса «Южный»

В СССР кулинары изобретательно умели придумывать различные заменители ингредиентов, популярных в досоветский период. Так, соус соя-кабуль был заменен соусом «Южный», который полюбился многим. Предлагаем его рецепт, чтобы оценить, что советские граждане подавали к столу.

Ингредиенты:

соевый соус — ½ ст.;

говяжья печень — 250 г;

яблоко — 1 шт., крупное;

томатная паста — 2 ст. л.;

луковица — 1 шт., крупная;

чеснок — 1 долька;

перец горошком — 3 шт.;

гвоздика — 1 шт.;

вино — 50 мл;

соль — по вкусу;

сахар — 4 ч. л.;

сливочное масло — 10 г;

кинза, базилик, петрушка, укроп — по 3 веточки.

Сырую печень очистить от пленок, промыть, обсушить полотенцем и измельчить блендером. Добавить соевый соус, очищенное от кожуры и сердцевины яблоко и снова измельчить. Ввести томатную пасту и вино, перемешать. Затем добавить в блендер очищенную луковицу и дольку чеснока, снова измельчить.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Готовим соус «Южный»

Перец горошком и гвоздику измельчить в ступке и всыпать в чашу со смесью, добавить соль, сахар, ввести растопленное сливочное масло, зелень. Снова измельчить блендером. Если смесь получилась слишком густой — добавить холодной воды, если, наоборот, жидкой — ее можно загустить небольшим количеством крахмала. Перелить в кастрюлю или сотейник, поставить на огонь и довести до кипения. Затем в течение получаса варить на медленном огне, периодически помешивая.

Остудить и перелить в стеклянную емкость. Хранить в холодильнике.

Советский соус «Южный» идеально подходит к мясным и рыбным блюдам, в качестве приправы к гарниру, а также как усилитель вкуса для салатных заправок.

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