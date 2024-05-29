Оладьи из кабачков — нежная овощная закуска, богатая клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Делимся простым рецептом кабачковых оладий на сковороде.
Состав
- кабачки (или цукини) — 800 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 10 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец молотый — по желанию;
- лук зеленый, укроп, петрушка — по желанию;
- масло растительное — 2–4 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
Нашинкуйте кабачки на мелкой терке. Толстую кожуру стоит удалить заранее (тонкую можно оставить).
Добавьте к кабачкам яйца, соль и перец. Мелко нарежьте зелень и всыпьте ее к кабачкам. Перемешайте.
Порционно, перемешивая, всыпьте муку. Мешайте до однородности. Если тесто вышло жидким, добавьте еще муки.
Вылейте масло на сковороду, хорошо разогрейте. Выложите оладьи, жарьте до золотистости (порядка пяти минут), переверните и обжаривайте еще пять минут до золотистости.
Чтобы избавиться от излишков масла, выложите закуску на бумажное полотенце.
Оладьи из кабачков по классическому рецепту готовы! Можно подавать с йогуртовым соусом или сметаной, а также посыпать тертым сыром.
Ранее мы поделились рецептом нежных пышных оладий на кефире.
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