Как приготовить оладьи из кабачков: простой рецепт оладий на сковороде

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Кабачковые оладьи

Оладьи из кабачков — нежная овощная закуска, богатая клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Делимся простым рецептом кабачковых оладий на сковороде.

Состав

кабачки (или цукини) — 800 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 10 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец молотый — по желанию;

лук зеленый, укроп, петрушка — по желанию;

масло растительное — 2–4 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

Нашинкуйте кабачки на мелкой терке. Толстую кожуру стоит удалить заранее (тонкую можно оставить).

Добавьте к кабачкам яйца, соль и перец. Мелко нарежьте зелень и всыпьте ее к кабачкам. Перемешайте.

Порционно, перемешивая, всыпьте муку. Мешайте до однородности. Если тесто вышло жидким, добавьте еще муки.

Вылейте масло на сковороду, хорошо разогрейте. Выложите оладьи, жарьте до золотистости (порядка пяти минут), переверните и обжаривайте еще пять минут до золотистости.

Чтобы избавиться от излишков масла, выложите закуску на бумажное полотенце.

Оладьи из кабачков по классическому рецепту готовы! Можно подавать с йогуртовым соусом или сметаной, а также посыпать тертым сыром.

Ранее мы поделились рецептом нежных пышных оладий на кефире.

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