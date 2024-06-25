Сегодня расскажем, как сварить варенье из клубники без сахара. Такой рецепт подойдет диабетикам, а также тем, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты:
- клубника — 1 кг;
- вода — 1 стакан;
- фруктоза — 200 г.;
- лимонная кислота в порошке — 2 г.
Ягоды перебрать, удалить испорченные, удалить плодоножки, промыть и откинуть на дуршлаг. Когда лишняя вода стечет — разрезать все ягоды пополам вдоль. В тазик для варенья вылить воду, добавить 100 г фруктозы и лимонную кислоту. Вскипятить, выложить ягоды в кипящий сироп. Через минуту снять с огня, накрыть таз марлей и остудить.
После этого добавить в массу оставшиеся 100 г фруктозы, поставить на плиту и варить на медленном огне 20 минут после закипания, помешивая и снимая пену. Затем снять с огня, остудить в течение двух-трех часов и разлить по стерилизованным банкам. Закатать или закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать варенье без сахара в холодильник. Такое лакомство диабетикам можно употреблять ежедневно.
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